Entregas de Lula X Intrigas de Michelle

A agenda eleitoral está de cabeça para baixo. Nesta semana, a escaramuça de Michelle contra Flávio Bolsonaro pareceu ser um tema mais importante do que a impressionante sucessão de entregas realizadas, no mesmo período, pelo presidente Lula. Não é. O dela é factóide. O dele é fato.

Para o desenvolvimento do Brasil, o lançamento ao mar de uma fragata militar construída totalmente em solo nacional; a modernização da estrada com o maior tráfego do país; a retomada da fabricação de fertilizantes em solo nacional; e ampliações em três aeroportos de alta frequência importam muito mais do que um jogo de intrigas em vídeos e declarações.

Entre uma gravação oportunista e uma sucessão de realizações concretas, o que conta mais ‘no fim do dia’ para a sociedade e a economia do País?

“Nunca houve tanto investimento simultâneo como agora”, destacou Lula após cortar a fita de inauguração de novas pistas da via Dutra no trecho da Serra das Araras, na terça-feira, 23. A entrega vai beneficiar um tráfego mensal de cerca de 390 mil veículos, dos quais 40% são caminhões com cargas comerciais. O presidente lembrou que a economia brasileira teve uma ativação de 1 trilhão e 700 bilhões de reais em investimentos durante a sua gestão. Noventa por cento desses aportes já foram executados em obras espalhadas pelo país.

Um exemplo. Na quinta-feira, 25, Lula participou da inauguração de novas alas para passageiros nos aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Os três fazem parte de um bloco de 11 terminais administrados pela concessionária Aena, vencedora do leilão realizado no início da atual gestão federal. No conjunto, até aqui, a Aena já investiu 650 milhões de reais em modernizações, cumprindo determinações estabelecidas nas novas regras de concessão.

Também ontem, no mesmo Mato Grosso do Sul, Lula reabriu mais uma obra de um segmento econômico fechado no governo de Jair Bolsonaro, o de fertilizantes. Foram retomadas pela Petrobras, em Três Lagoas, as obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III. Reinserida no planejamento de investimentos da estatal, a fábrica receberá 5 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos. Hoje, o agronegócio ainda precisa importar a quase totalidade desse insumo. Esse dependência será reduzida fortemente.

Em mais um setor estratégico, o da Defesa Nacional, o presidente liderou, anteontem, a cerimônia de lançamento ao mar da fragata ‘Cunha Moreira’, em Itajaí, Santa Catarina. O novo equipamento de defesa foi construído em solo nacional, pelo estaleiro TKMS Estaleiro Brasil Sul, dentro do planejamento feito pelo Núcleo do Poder Naval da Marinha do Brasil. Com investimentos de 13,9 bilhões de reais entre 2019 e 2030, o Programa Fragatas Classe Tamandaré irá gerar no período cerca de 23 mil novos, significando a retomada da capacidade do Brasil de construir embarcações militares.

Nesse contexto, o destaque espertamente obtido por Michele Bolsonaro com sua própria vitimização diante de Flávio nada acrescenta à vida real da sociedade brasileira. Mesmo se o movimento dela resultar em assumir o lugar do enteado desgastado, ainda assim o show de planejamento, investimentos e entregas que Lula vai exibindo é de muito maior relevância para todos nós.