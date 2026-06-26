Valdemar antecipa volta ao Brasil para conter briga entre Flávio e Michelle: "muito sério"

247 - O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, antecipou sua volta ao Brasil para tentar conter a crise entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, após uma troca pública de acusações envolvendo articulações eleitorais do partido no Ceará.

Valdemar estava em Miami, nos Estados Unidos, mas decidiu retornar a São Paulo diante da repercussão do desentendimento entre a ex-primeira-dama e o senador, pré-candidato do partido à Presidência da República.

Em entrevista à jornalista e apresentadora da Rádio Gaúcha Kelly Matos, Valdemar classificou o episódio como “muito sério” e afirmou que pretende conversar com os dois assim que chegar ao país.

“Eu tenho que conversar com a Michelle chegando e com o Flávio. Nós temos que acertar isso aí, porque, se não acertar isso aí, nós já vamos sair perdendo em casa. Vamos ter que acertar”, afirmou o presidente do PL.

A crise interna no partido foi exposta depois que Michelle Bolsonaro publicou vídeos nas redes sociais dizendo ter sido maltratada e humilhada por Flávio Bolsonaro. O atrito ocorreu em meio a divergências sobre a articulação política do PL no Ceará, onde aliados discutem uma possível aproximação com o ex-governador Ciro Gomes (PSDB).

Michelle criticou a hipótese de aliança com Ciro. Após a repercussão, Flávio se manifestou publicamente, e a ex-primeira-dama afirmou que o senador havia sido ríspido com ela durante uma conversa por telefone.

Valdemar demonstrou preocupação com o impacto eleitoral da divisão no campo bolsonarista. Para o dirigente, o PL precisa resolver o impasse rapidamente para evitar desgaste antes da disputa presidencial de 2026. Segundo ele, Flávio está “com a eleição quase empatada com Lula”, o que tornaria ainda mais grave uma crise dentro da própria base partidária.

O presidente do PL também fez elogios ao papel de Michelle Bolsonaro dentro da legenda e ressaltou sua importância política para o partido. “A Michelle tem um preço para nós, o que ela fez pelo PL, mulher no Brasil não tem preço”, disse Valdemar.

Depois de expor o conflito, Michelle voltou às redes sociais e tentou reduzir a tensão pública. A ex-primeira-dama afirmou que “não há briga, nem competição” entre aliados e disse que sua intenção era esclarecer uma situação que, segundo ela, estava sendo “deturpada”.

Michelle também pediu que trechos de sua fala não fossem retirados de contexto e defendeu a união do campo conservador para “derrotar o atual desgoverno” nas eleições.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, afirmou que a direita precisa permanecer unida e declarou que Michelle terá um papel importante na campanha. A tentativa de acomodação ocorre em meio às movimentações do PL para consolidar sua estratégia eleitoral e evitar que disputas internas comprometam a pré-candidatura do senador.

O caso evidencia uma tensão sensível dentro do bolsonarismo às vésperas da corrida presidencial. Ao antecipar o retorno ao Brasil, Valdemar Costa Neto busca evitar que a divergência entre duas figuras centrais do PL se transforme em uma crise maior dentro da legenda.