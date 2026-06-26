"O que profere mentiras perecerá", publica Michelle em meio a crise com Flávio

247 - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro citou um trecho bíblico sobre “falsa testemunha” após expor atritos com o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por articulações eleitorais no Ceará, em mais um capítulo da crise pública entre ambos. A manifestação ocorreu depois de divergências dentro do campo bolsonarista sobre acordos políticos para as eleições de outubro.

Michelle publicou uma mensagem com tom religioso em meio à repercussão do desentendimento com Flávio. “A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Salmo 34:13”, escreveu a presidente do PL Mulher.

O trecho citado por Michelle remete a uma passagem bíblica associada à condenação da mentira e à defesa da integridade nas declarações. A publicação foi interpretada no contexto da crise aberta após a ex-primeira-dama relatar discordâncias com o enteado sobre a condução de alianças políticas no Ceará.

O atrito envolve negociações relacionadas ao ex-ministro Ciro Gomes, pré-candidato ao governo cearense. Nomes defendidos por Michelle para a disputa eleitoral teriam sido preteridos nas articulações do PL e por Flávio Bolsonaro. Entre eles estavam Eduardo Girão, do Novo, para o governo, e Priscila Costa, do PL, para o Senado.

A tensão ganhou força depois que Michelle divulgou um vídeo de cerca de 26 minutos no qual detalhou a negociação e acusou Flávio de tê-la maltratado. No dia seguinte, a ex-primeira-dama tentou reduzir o impacto da crise e negou que houvesse uma briga entre os dois, afirmando que sua intenção era apenas esclarecer a situação.

Flávio Bolsonaro também buscou conter o desgaste e defendeu uma recomposição política. “De coração aberto, quero reforçar o convite que já havia feito à Michelle. Acredito que o diálogo, o respeito e a união serão sempre o melhor caminho”, afirmou o senador.