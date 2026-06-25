Ciro Gomes diz que 'não viu e nem vai ver' vídeo em que Michelle detona Flávio Bolsonaro

247 - O pré-candidato ao governo do Ceará Ciro Gomes (PSDB) afirmou nesta quinta-feira (25) que não assistiu e nem pretende assistir ao vídeo divulgado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro sobre o desentendimento com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Segundo o ex-ministro, trata-se de uma disputa interna do Partido Liberal em âmbito nacional, sem impacto sobre a política cearense.

Ao comentar o episódio, Ciro afirmou que seu foco permanece voltado ao projeto político que pretende apresentar ao eleitorado cearense e descartou envolvimento na crise. "Não vi o vídeo e nem vou ver. É uma questão do PL nacional e envolve coisas muito mais complexas do que a nossa paróquia aqui. Eu sigo aqui tranquilo. O eixo do nosso entendimento aqui é um projeto de emancipação do Ceará que nós consideramos que está sendo muito mal tratado", de acordo com O Globo.

Crise entre Michelle e Flávio Bolsonaro

A declaração de Ciro ocorre um dia após Michelle Bolsonaro divulgar vídeos nas redes sociais nos quais revelou um rompimento com Flávio Bolsonaro. Segundo a ex-primeira-dama, os dois deixaram de se falar no fim de 2025 após divergências sobre a estratégia eleitoral do PL no Ceará.

Michelle afirmou que o conflito teve início depois que criticou publicamente a aproximação entre o PL e Ciro Gomes durante um comício realizado em Fortaleza. De acordo com seu relato, Flávio Bolsonaro telefonou para dizer que ela deveria ficar fora das decisões do partido e que ela "havia chegado ontem e não entendia nada de política".

"Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço", afirmou Michelle.

Michelle critica apoio do PL a Ciro

Nos vídeos, Michelle voltou a condenar a aproximação entre o Partido Liberal e Ciro Gomes. Ela defende que o senador Eduardo Girão (Novo) seja o candidato da direita ao governo do Ceará e considera que um eventual apoio a Ciro somente deveria ocorrer em um segundo turno. Além disso, ela criticou a condução das articulações para a disputa ao Senado.

Segundo Michelle, Jair Bolsonaro (PL) havia definido apoio à deputada federal Priscila Costa (PL), enquanto o presidente estadual do partido, deputado federal André Fernandes, trabalha para lançar seu pai, o deputado estadual Alcides Fernandes.

"Não honrar essa determinação do meu marido será um ato de traição contra Jair Messias Bolsonaro [...] Já que a aliança com Ciro é tão boa, por que o André não disponibiliza a vaga de seu próprio pai? Por que só a mulher tem que ceder?", questionou.

Aliança entre Ciro Gomes e o PL

A aproximação entre Ciro Gomes e lideranças do PL no Ceará começou após as eleições municipais de 2024 e se intensificou ao longo de 2025, quando as duas forças políticas iniciaram negociações para formar uma aliança de oposição ao governador Elmano de Freitas (PT).

Após as críticas públicas de Michelle Bolsonaro, o partido chegou a suspender temporariamente as conversas com o PSDB. No entanto, em maio deste ano, o PL oficializou apoio à pré-candidatura de Ciro Gomes ao governo do Ceará.