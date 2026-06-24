Treta na direita: Michelle diz ter sido “apunhalada” por Flávio Bolsonaro (vídeo)

247 - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou ter sido “apunhalada” e humilhada por Flávio Bolsonaro em meio a divergências políticas dentro do Partido Liberal. A declaração foi feita em um vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (24). Michelle relacionou o episódio a desentendimentos ocorridos após um evento realizado no Ceará, no fim do ano passado, e afirmou que passou a perceber uma perda de espaço político dentro do grupo bolsonarista.

Conflito após críticas à estratégia do PL

No vídeo, Michelle associa o desgaste à sua posição contrária à tentativa do PL de buscar apoio político de Ciro Gomes, atualmente filiado ao PSDB. A ex-primeira-dama relembrou críticas feitas pelo ex-governador cearense a Jair Bolsonaro (PL) e a integrantes de sua família. Ao justificar sua posição, Michelle afirmou que "Ciro Gomes foi o principal responsável pelo processo que levou à inelegibilidade do meu marido." Ela também disse que Ciro Gomes chamou Bolsonaro e seus filhos, incluindo o senador Flávio Bolsonaro , de "ovos de serpentes nazistóides", além de corruptos e bandidos.

Durante o relato, Michelle afirmou que se sentiu desrespeitada após o episódio envolvendo Flávio Bolsonaro. Segundo ela, a situação a levou a concluir que sua participação política já não era desejada. A ex-primeira-dama declarou ter sido “apunhalada” e humilhada, afirmando ainda que entendeu que não havia interesse em contar com seu apoio político. “Entendi que não queria meu apoio”, disse.

Vídeo expõe tensões no bolsonarismo

As declarações ampliam a exposição pública de divergências internas no clã Bolsonaro e no campo da direita em um momento de reorganização política para as eleições presidenciais de outubro.

Flávio Bolsonaro foi escolhido por Jair Bolsonaro como candidato à Presidência da República, e o episódio revela possíveis desgastes dentro do núcleo político e familiar que lidera o movimento de extrema direita no país. Até o momento, Flávio Bolsonaro não se manifestou publicamente sobre as declarações feitas por Michelle.