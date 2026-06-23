Michelle mantém indefinição sobre participação na campanha de Flávio Bolsonaro

247 - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tem evitado se manifestar publicamente sobre as recentes controvérsias envolvendo os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos bastidores, porém, seus gestos políticos e posicionamentos nas redes sociais vêm sendo interpretados por aliados e integrantes do PL como sinais de seu alinhamento dentro das disputas que cercam o grupo bolsonarista.

Segundo informações publicadas pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Michelle tem adotado uma postura discreta diante de episódios que atingem seus enteados, mas continua atuando politicamente e enviando mensagens indiretas sobre suas preferências e divergências no campo conservador.

Entre os temas que movimentaram o entorno da família Bolsonaro estão a proximidade do senador Flávio Bolsonaro com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e a condenação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo relacionado ao julgamento da ação penal que resultou na condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe.

Enquanto evita comentários públicos sobre esses assuntos, Michelle tem intensificado sua presença ao lado da senadora Tereza Cristina (PP-MS). A parlamentar é apontada por setores do PL como uma das principais opções para ocupar a vice-presidência em uma eventual candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto.

A movimentação tem chamado atenção porque ocorre em um momento de incerteza sobre o grau de envolvimento da ex-primeira-dama em uma futura campanha presidencial liderada pelo senador. Dentro da cúpula do partido, ainda não há consenso sobre o papel que Michelle desempenhará caso a candidatura seja oficializada.

Nas redes sociais, Michelle também tem aproveitado oportunidades para reforçar posições políticas. Um dos episódios mais recentes ocorreu após declarações do ex-ministro e pré-candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes. A ex-primeira-dama celebrou o que considerou uma confirmação de críticas que já havia feito ao pedetista, depois de ele afirmar, em entrevista, que “Lula e Bolsonaro são iguais”.

O episódio tem um significado político mais amplo. Ciro esteve no centro de um dos principais atritos recentes entre Michelle Bolsonaro e os filhos do ex-presidente. O conflito teve início quando Flávio Bolsonaro passou a defender uma aproximação política com o grupo liderado por Ciro no Ceará.

Michelle se posicionou contra a estratégia e classificou a articulação como uma “aliança com o mal”, aprofundando as divergências internas em torno dos rumos eleitorais da direita.

Nos bastidores do PL, permanece a expectativa sobre uma eventual participação da ex-primeira-dama no ato que poderá oficializar uma candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. A presença dela dependeria de uma reaproximação com o senador, incluindo um pedido de desculpas por parte do parlamentar.