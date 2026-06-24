Bia Kicis diz ter sido sondada por Flávio Bolsonaro para ser a vice em chapa bolsonarista

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que avalia a possibilidade de ter a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) como candidata a vice-presidente em uma eventual chapa presidencial. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (24) pela Coluna do Estadão.

Em relato à Coluna do Estadão, do jornal O Estado de São Paulo, a parlamentar afirmou que a possibilidade foi discutida durante uma reunião entre os dois, após a gravação de um vídeo em que abordaram o tema. Bia Kicis afirmou que recebeu um convite direto do senador para considerar a composição da chapa.

Flávio Bolsonaro elogia deputada e fala em vice conservadora

De acordo com a deputada, Flávio Bolsonaro destacou sua trajetória política e seu alinhamento com pautas conservadoras. “Ele me disse: ‘você é um dos quadros mais preparados que temos, quero uma mulher conservadora e quero cogitar o seu nome. Que tal você vir de vice?’”, relatou Bia Kicis.

A parlamentar, que é pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal, também contou que o senador comentou sua capacidade de diálogo político, inclusive com adversários ideológicos.

Bia Kicis destaca "capacidade de diálogo"

Segundo a deputada, Flávio Bolsonaro perguntou “como ela conseguia” ter um projeto sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao responder, Bia Kicis atribuiu o resultado à sua atuação política para além do núcleo bolsonarista. “Poder de diálogo e de negociação”, afirmou a parlamentar ao explicar sua estratégia de articulação.

Chapa ainda sem definição

Em vídeo gravado ao lado de Bia Kicis, o senador reforçou os elogios à deputada, mas evitou confirmar qualquer decisão sobre a composição da chapa.

“Não estou falando que ela vai ser a vice não, tá, gente, mas quero que vocês comentem se ela seria uma boa escolha ou não. Saibam que tenho um carinho gigante por ela”, disse Flávio Bolsonaro.

O senador tem intensificado conversas com lideranças femininas do campo conservador enquanto busca um nome para a vice-presidência.

Outros nomes também são avaliados

Além de Bia Kicis, Flávio Bolsonaro tem dialogado com outras parlamentares e lideranças políticas. Entre os nomes mencionados nas articulações estão a deputada Júlia Zanatta (PL-SC), a deputada Simone Marquetto (PP-SP), a senadora Tereza Cristina (PP-MS) — que já manifestou não ter interesse em disputar o cargo — e a deputada Clarissa Tércio (PP-PE).

Bia Kicis é uma das principais representantes do bolsonarismo no Congresso Nacional e mantém uma relação de proximidade com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, sendo considerada uma das parlamentares mais influentes do grupo político.