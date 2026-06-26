Tarcísio diz que briga entre Flávio Bolsonaro e Michelle é “questão de família”

247 – O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que acredita em uma reconciliação entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), após o conflito público entre os dois expor divergências na família do ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações foram publicadas pelo jornal O Globo.

Durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (26), Tarcísio minimizou os efeitos políticos do episódio e classificou o desentendimento como uma questão de âmbito familiar. Para o governador, a crise não deve comprometer a articulação do campo conservador para as eleições.

"Eu acho que é uma questão de família. Acredito no bom senso. Acredito que eles vão se entender. É importante esse entendimento. Acho que vai ter pouco impacto, até porque a coisa já está muito cristalizada, e como está cristalizada, você tem muito pouco espaço para movimento para um lado e de outro. É claro que a conquista dos indecisos, das pessoas de centro, passa por harmonia. Mas eu acredito que essa harmonia virá, eles vão se entender, essa questão familiar vai se superar e a gente vai poder vir com força total para o que vem aí para frente", afirmou o governador.

A declaração ocorre depois que Michelle Bolsonaro tornou público um desentendimento com o enteado. Em vídeos publicados nas redes sociais, a ex-primeira-dama afirmou ter recebido uma "punhalada" de Flávio Bolsonaro durante uma discussão sobre articulações políticas no Ceará. Segundo ela, o senador a desrespeitou e a tratou de forma inadequada durante uma ligação telefônica.

Michelle também declarou que interpretou a conversa como um sinal de que seu apoio à pré-candidatura presidencial de Flávio não era desejado.

Pedido de desculpas e defesa da unidade

Após a repercussão do episódio, Flávio Bolsonaro divulgou uma mensagem em que pediu desculpas por "qualquer coisa" que pudesse ter magoado Michelle e reforçou a necessidade de manter a união do campo conservador.

Na sequência, a ex-primeira-dama publicou um novo posicionamento afirmando que não guarda ressentimentos e defendeu que as lideranças do grupo permaneçam unidas na oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Divergências começaram nas negociações no Ceará

O atrito entre Michelle e parte da família Bolsonaro remonta ao fim do ano passado, quando a ex-primeira-dama criticou as negociações conduzidas pelo diretório do PL no Ceará para uma possível aliança com Ciro Gomes.

Na ocasião, Michelle defendia que o partido lançasse a vereadora Priscila Costa como candidata ao Senado, nome apoiado pelo PL Mulher. Flávio Bolsonaro classificou a postura da madrasta como "autoritária", enquanto Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro manifestaram apoio à estratégia adotada pela direção partidária.

Dias depois, o senador pediu desculpas, e as conversas foram temporariamente suspensas. Apesar disso, o diretório estadual do partido manteve o apoio ao ex-ministro envolvido nas negociações.

Impacto na pré-campanha

O novo embate ocorre em um momento considerado estratégico para a pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, que busca ampliar sua presença entre o eleitorado feminino e consolidar seu nome como candidato da direita para a disputa presidencial.