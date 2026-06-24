Haddad: chapa em São Paulo será definida nesta quinta-feira

247 - O pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, avançou na construção de sua chapa para a disputa eleitoral de 2026 e deve concluir nos próximos dias a definição dos nomes que o acompanharão na corrida contra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tentará a reeleição.

Segundo o jornal O Globo, Haddad se reuniu nesta quarta-feira (24) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio da Alvorada, em Brasília, para discutir a composição da aliança que reunirá partidos da base governista em São Paulo, e afirmou que a chapa deverá ser definida até quinta-feira.

Composição da chapa é definida

Além de Lula e Haddad, participaram do encontro os ex-ministros Márcio França (PSB), Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede), além do presidente nacional do PT, Edinho Silva.

De acordo com o arranjo construído entre os aliados do presidente, Márcio França deverá ocupar a vaga de candidato a vice-governador. Já Simone Tebet e Marina Silva disputarão as duas vagas ao Senado Federal por São Paulo.

Após o encontro, Haddad informou nas redes sociais que os três ex-ministros colocaram seus nomes à disposição para integrar a chapa, seja na vice-governadoria ou na disputa ao Senado.

Disputa interna foi superada

A definição ocorre após semanas de negociações entre lideranças do campo governista. Com a retirada das pré-candidaturas de Kim Kataguiri (Missão) e Paulo Serra (PSDB), Márcio França passou a defender uma candidatura própria ao governo paulista.

O ex-governador argumentava que uma terceira via alinhada a Lula poderia ampliar o espaço político da base governista e evitar uma disputa restrita entre Haddad e Tarcísio de Freitas.

Setores do PT, porém, resistiram à proposta por avaliarem que dois palanques vinculados ao presidente poderiam confundir o eleitorado paulista. Com isso, França acabou incorporado à chapa petista na condição de candidato a vice-governador.

Marina e Tebet reforçam projeto eleitoral

A presença de Simone Tebet e Marina Silva é vista como um dos principais trunfos da estratégia eleitoral construída por Haddad.

Ex-ministra do Planejamento, Tebet foi senadora por Mato Grosso do Sul e candidata à Presidência da República em 2022. Neste ano, deixou o MDB e transferiu seu domicílio eleitoral para São Paulo, onde pretende disputar uma vaga no Senado.

Marina Silva também possui trajetória nacional consolidada. Ex-senadora pelo Acre, disputou a Presidência da República em três oportunidades e apoiou Lula nas eleições de 2022. Filiada à Rede Sustentabilidade, foi eleita deputada federal por São Paulo naquele ano e posteriormente assumiu novamente o Ministério do Meio Ambiente.

PT vê chapa mais forte do que em 2022

Nos bastidores do PT, a avaliação é que a composição com França, Marina e Tebet torna a chapa de Haddad mais competitiva do que a apresentada em 2022.

Dirigentes petistas consideram que a soma de lideranças com forte reconhecimento nacional pode ampliar o alcance da candidatura no maior colégio eleitoral do país. Também avaliam que o desempenho de Haddad na última eleição estadual, apesar da derrota para Tarcísio no segundo turno, teve papel importante na vitória de Lula em nível nacional.