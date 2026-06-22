Fundador do Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho assume coordenação de Lula em São Paulo

247 - Fundador e coordenador do grupo Prerrogativas, o advogado Marco Aurélio de Carvalho aceitou o convite do PT e confirmou que ficará responsável por uma das frentes mais relevantes da campanha do presidente Lula no estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do País. A informação foi publicada nesta segunda-feira (22) pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Entre as tarefas de Marco Aurélio estarão a interlocução com a campanha de Fernando Haddad ao governo de São Paulo, a articulação com a militância, a coordenação da produção e da distribuição de materiais eleitorais do presidente e a organização da agenda de Lula no estado.

O presidente do PT paulista, deputado federal Kiko Celeguim, afirmou que a escolha levou em conta a relação de Marco Aurélio com o partido, com Lula e com Haddad. “O Marco conhece o PT de São Paulo, é um militante que tem a confiança do presidente, da direção estadual e do próprio Haddad”, afirmou Kiko Celeguim.

O advogado mantém relação próxima com Lula e com a primeira-dama Janja da Silva. Ele também participou das articulações que levaram à pré-candidatura de Simone Tebet (PSB) ao Senado por São Paulo. Em dezembro do ano passado, o Prerrogativas organizou um evento em homenagem a Simone Tebet, Fernando Haddad e ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Na ocasião, Marco Aurélio defendeu ao Estadão a transferência do domicílio eleitoral de Tebet, que nasceu em Mato Grosso do Sul.

O grupo, conhecido nos meios políticos como “Prerrô”, também teve papel simbólico na aproximação entre Lula e Alckmin. Foi em um jantar organizado pelo coletivo que os dois apareceram juntos pela primeira vez em meio às especulações sobre uma possível aliança.

Ao comentar a nova função, Marco Aurélio afirmou que vê São Paulo como um campo decisivo para o projeto eleitoral petista. “É um desafio enorme que estou abraçando com toda humildade, responsabilidade e alegria. Ganhar em São Paulo é uma possibilidade real. É a primeira vez em muitos anos que podemos eleger o governador de São Paulo e dois senadores da República. Vamos tirar São Paulo do apagão em que mergulhou nos últimos quatro anos”, disse.

Antes de aceitar a coordenação paulista, Marco Aurélio recebeu convite de Lula para comandar a área jurídica da campanha presidencial, segundo a colunista Vera Rosa, do Estadão. As conversas não avançaram. De acordo com aliados do advogado, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, já articulava a indicação de outros nomes para a equipe jurídica. Marco Aurélio, por sua vez, defendia autonomia para montar a própria estrutura.

Nos bastidores do partido, Edinho enfrenta críticas pelo estilo centralizador e pela demora na definição de setores considerados importantes para a campanha, entre eles a equipe jurídica. Com a entrada de Marco Aurélio na coordenação da campanha em São Paulo, interlocutores petistas avaliam como improvável que ele também assuma o comando jurídico nacional. Integrantes do partido classificam essa área como sensível diante do aumento esperado de disputas judiciais durante o período eleitoral.

A pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) já estruturou sua equipe jurídica. Ele escolheu a ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral Maria Claudia Bucchianeri para comandar o grupo de advogados. Tracy Reinaldet, especialista em direito penal eleitoral, também integrará a equipe.

Bucchianeri já participou do Prerrogativas, mas pediu para deixar o grupo. A montagem das equipes jurídicas ocorre em um ambiente de maior judicialização da disputa eleitoral. Cálculos internos do PT indicam que o volume de ações pode superar com ampla margem o registrado na eleição de 2022. Mesmo antes do início oficial da campanha, o TSE já recebeu 30% do total de ações apresentadas na disputa presidencial de quatro anos atrás.