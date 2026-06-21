José Dirceu lança pré-campanha para deputado federal em plenária virtual

247 - O ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu lançou oficialmente sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados neste sábado (20), durante uma plenária virtual que reuniu mais de 700 participantes. O evento marcou o início da mobilização política do petista para a disputa eleitoral.

Em tratamento de um linfoma, o dirigente do PT não pôde participar de atividades presenciais e optou por um formato digital para apresentar sua pré-campanha e dialogar com apoiadores, lideranças partidárias e movimentos sociais.

O encontro contou com a participação de nomes importantes da política nacional e do campo progressista, entre eles o presidente do Partido dos Trabalhadores Edinho Silva, as ministras Miriam Belchior e Alexandre Padilha, além de figuras históricas da esquerda brasileira como Luiza Erundina e Marina Silva.

Também estiveram presentes o deputado estadual e filho do ex-ministro, Zeca Dirceu, o deputado estadual Eduardo Suplicy, além de lideranças políticas como Paulo Okamoto, Douglas Belchior e a vereadora Ana do Carmo.

Dirceu defende mudança no Congresso

Aos 80 anos e com seis décadas de atuação política, José Dirceu afirmou que sua decisão de disputar novamente uma cadeira na Câmara atende a um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o objetivo de fortalecer a base governista no Congresso Nacional e ampliar a representação do PT em São Paulo.

Durante sua fala, Dirceu destacou o que considera os principais desafios políticos do país e defendeu mudanças estruturais na economia:

“A tarefa que nós temos é derrotar a extrema-direita bolsonarista, aliada aos Estados Unidos, e iniciar um novo ciclo onde as reformas estruturais estarão na ordem do dia. O país não tem mais condição de continuar com essa contradição da concentração de renda e da expropriação da renda do trabalho pelos juros altos e pela estrutura tributária, que o impede de se desenvolver”, afirmou Dirceu.

O ex-ministro também defendeu a ampliação de políticas de desenvolvimento econômico, educação e soberania nacional como pilares de sua pré-candidatura.

Apoio de ministros e liderança do PT

O presidente do PT, Edinho Silva, destacou a importância da candidatura de Dirceu e afirmou que o ex-ministro terá papel central na articulação política da legenda.

“Estou aqui para te dizer da importância de você voltar a ocupar uma cadeira no Congresso Nacional para que você seja protagonista, junto com as nossas bancadas, desse enfrentamento histórico que nós temos que fazer”, afirmou.

Segundo Edinho, o presidente Lula teria reforçado pessoalmente o apoio à movimentação política de Dirceu, destacando o envolvimento da militância na campanha enquanto o ex-ministro realiza tratamento de saúde.

Já a ministra Miriam Belchior ressaltou a relevância da presença de Dirceu no Legislativo:

“Cada um de nós sabe como está o Congresso Nacional hoje. O Brasil, o presidente Lula e cada um de nós precisamos muito do Zé Dirceu na Câmara dos Deputados”, disse.

O ministro Alexandre Padilha também elogiou a trajetória política do ex-chefe da Casa Civil e afirmou que sua candidatura representa uma continuidade do projeto político do governo.

“Poderia continuar sendo só um grande articulador político do PT e membro do Diretório Nacional, mas colocou seu nome à disposição para a defesa do projeto do presidente Lula e da construção do palanque com Fernando Haddad.”

Marina Silva relembra atuação conjunta no governo Lula

Durante o evento, Marina Silva destacou a experiência de cooperação institucional com Dirceu no primeiro governo Lula, especialmente na formulação de políticas ambientais.

Segundo ela, houve integração entre diferentes ministérios para combater o desmatamento: “Isso foi muito difícil de ser aceito porque, até então, o desmatamento era algo que os governos queriam ver longe do Palácio”, disse Marina.

Encerrando a plenária, José Dirceu afirmou estar otimista com o cenário político e defendeu uma mudança profunda na composição do Congresso Nacional.

“A grande tarefa é mudar o Congresso Nacional. E eu sou muito otimista com relação a isso, porque há uma mudança de espírito, uma mudança cultural, uma mudança das classes sociais no Brasil. Essa história de que o Brasil é um país conservador não é verdade. Um país conservador não teria votado no PTB de 1945 a 1964, nem no MDB de 1964 a 1989 e nos dado cinco vezes a presidência da República. Então, há bases objetivas e condições históricas para nós vencermos esta eleição e reelegermos o presidente Lula”, afirmou.

Entre as principais bandeiras apresentadas para sua pré-campanha estão a reindustrialização do país, o avanço da educação e da ciência, a transição energética, a geração de empregos qualificados e a defesa da soberania nacional.