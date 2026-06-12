PUC-SP reúne Haddad e José Dirceu em seminário sobre desenvolvimento e inclusão social

247 - A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) promoverá, na quarta-feira (17), o seminário "Desenvolvimento, Democracia e Mudança Estrutural", com a participação do ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo paulista Fernando Haddad (PT), do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu e do economista Luiz Gonzaga Belluzzo. O encontro será realizado das 18h às 23h e reunirá especialistas, estudantes e representantes da sociedade civil para discutir políticas públicas voltadas à inclusão social e ao crescimento econômico.

Segundo o jornal Folha de São Paulo, as exposições principais ficarão a cargo de Haddad, Dirceu e Belluzzo. A mediação do debate será conduzida pela professora Cristina Helena Pinto de Mello, da PUC-SP. O seminário também contará com comentários e contrapontos de acadêmicos e economistas convidados.

Estão confirmadas as participações das professoras Juliane Furno, da Universidade Federal Fluminense (UFF), Laura Carvalho, da Universidade de São Paulo (USP), e Rosa Maria Marques, da PUC-SP. Também participarão o professor Luiz Fernando de Paula, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e o economista Samuel Pessôa, ligado ao BTG Pactual e ao Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre).

A proposta do evento é promover debates sobre desenvolvimento econômico, democracia e mudanças estruturais, com foco em políticas públicas voltadas à redução das desigualdades sociais.