Em carta, Dirceu cobra PT nas ruas e revela luta contra câncer

247 - O ex-ministro José Dirceu (PT) divulgou nesta segunda-feira (1º) uma carta direcionada à militância do Partido dos Trabalhadores (PT) em que faz um chamado à mobilização política para as eleições de 2026, defende maior presença da legenda junto à população e aborda publicamente o tratamento contra um linfoma.

Na carta, o pré-candidato a deputado federal e uma das principais lideranças históricas do PT, afirma que o partido precisa fortalecer sua atuação nas ruas, nos locais de trabalho, nas comunidades e nas redes sociais para consolidar o projeto político liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e enfrentar os desafios do próximo ciclo eleitoral.

Carta projeta desafios do PT para 2026

Na avaliação do ex-ministro, o momento exige organização política, unidade interna e ampliação do diálogo com diferentes setores da sociedade. Segundo ele, a legenda deve estar preparada para disputar os rumos do país diante do avanço da extrema direita.

No texto, Dirceu ressalta que a construção de um projeto nacional passa pelo fortalecimento dos sindicatos, dos movimentos sociais e da organização popular. “Só haverá avanço real com povo organizado, sindicatos fortes, movimentos sociais ativos e um partido vivo, presente nas ruas, nas redes, nos locais de trabalho, nas comunidades e no diálogo cotidiano com o povo”, escreveu.

O dirigente também destacou a importância de ampliar o diálogo com segmentos que vêm ganhando protagonismo no cenário político e social brasileiro. “Precisamos falar às novas realidades sociais, tecnológicas, demográficas, ambientais e culturais; à juventude que entra com força na arena política, às mulheres que seguem na linha de frente da luta por direitos, contra a violência e o feminicídio, aos idosos, aos trabalhadores precarizados, informais, por aplicativos e ao empreendedorismo popular.”

Defesa do governo Lula e de uma agenda progressista

Ao longo da carta, Dirceu faz uma defesa enfática do terceiro mandato de Lula. Ele cita a recuperação econômica, a redução do desemprego, a valorização do salário mínimo, a retomada dos programas sociais e os investimentos públicos como resultados positivos da atual gestão.

Segundo o ex-ministro, o governo retomou um projeto de desenvolvimento baseado na soberania nacional, na democracia e na redução das desigualdades sociais. “Temos o que mostrar: defesa da democracia, da estabilidade institucional, do interesse nacional e da paz; crescimento econômico com redução das desigualdades, baixo desemprego, aumento da renda, inflação sob controle, valorização do salário mínimo.”

Dirceu também defende o avanço de pautas como a reforma tributária progressiva, a taxação dos mais ricos, a reindustrialização do país, o desenvolvimento tecnológico e a transição energética.

Mobilização popular como eixo central da estratégia

Para o petista, a disputa eleitoral de 2026 exigirá uma presença mais ativa da militância junto à população. Ele argumenta que o partido não pode limitar sua atuação às redes sociais e deve fortalecer o trabalho de base.

“Não basta falar pelas redes. É preciso estar presente nas diferentes frentes de batalha. Convido cada militante a se engajar nessa luta com diálogo, abertura para as críticas, firmeza e presença nas bases, nas ruas, nas mobilizações e no contato direto com cada eleitor e cada eleitora.”

O ex-ministro também reafirma a importância da reeleição de Lula, que considera estratégica para o Brasil e para o campo democrático internacional. “A reeleição do presidente Lula é decisiva para o Brasil, para a América Latina, para os Brics, para o Sul Global e para o campo democrático.”

Batalha contra o linfoma

Na parte final do documento, Dirceu aborda o diagnóstico de linfoma e afirma que enfrenta simultaneamente desafios pessoais e políticos. “Agora, diante do diagnóstico de um linfoma, enfrento mais uma batalha, em duas trincheiras: a da vida e a da luta pelo Brasil.”

O ex-ministro afirmou que segue confiante no tratamento e no acompanhamento médico recebido. “Faço isso com serenidade, confiança na equipe médica, no tratamento e na solidariedade que sempre recebi.”

Mesmo diante da doença, Dirceu reafirma sua disposição de continuar atuando politicamente. “Mais do que nunca, sigo como um soldado nesta batalha, defendendo o PT, a reeleição do presidente Lula e a construção de uma maioria progressista, popular e democrática no Congresso Nacional.”

Congresso e disputa política no centro da preocupação

A carta também dedica espaço à necessidade de eleger um Congresso Nacional mais alinhado às pautas progressistas. Segundo Dirceu, o país precisa de parlamentares comprometidos com a redução das desigualdades, a defesa dos direitos trabalhistas e o desenvolvimento econômico sustentável.

O ex-ministro defende ainda reformas em áreas como educação, ciência, sistema de Justiça e segurança pública, além de políticas voltadas aos trabalhadores formais, informais e de aplicativos.

Ao encerrar a mensagem, Dirceu faz um apelo pela unidade da legenda e pela retomada da mobilização popular como marca histórica do PT. “A hora é de organização, unidade e mobilização. O PT nasceu da luta do povo brasileiro. É nessa luta que deve se reconstruir, se renovar e se preparar para vencer novamente.”

Leia a íntegra da carta:

As eleições de 2026 já batem à nossa porta. Diante delas, o PT, seus militantes, dirigentes, filiados e simpatizantes precisam estar à altura de sua história e da responsabilidade que têm com o Brasil. Somos parte da geração que derrotou a ditadura, conquistou a democracia na Constituição de 1988, retomou o fio de um Brasil soberano e justo nos governos Lula e Dilma e, em 2022, construiu a aliança que derrotou a extrema-direita e o bolsonarismo.

O momento exige organização, unidade, rumo político e diálogo com todas as forças democráticas, progressistas e populares. Nossa tarefa é preservar as conquistas do governo Lula, impedir o retrocesso autoritário e ultraliberal representado pelo bolsonarismo e disputar os rumos do país com um projeto capaz de responder aos desafios dos próximos nos, abrindo caminhos de esperança para nosso povo e nossa juventude.

Só haverá avanço real com povo organizado, sindicatos fortes, movimentos sociais ativos e um partido vivo, presente nas ruas, nas redes, nos locais de trabalho, nas comunidades e no diálogo cotidiano com o povo. Precisamos falar às novas realidades sociais, tecnológicas, demográficas, ambientais e culturais; à juventude que entra com força na arena política, às mulheres que seguem na linha de frente da luta por direitos, contra a violência e o feminicídio, aos idosos, aos trabalhadores precarizados, informais, por aplicativos e ao empreendedorismo popular. Esses serão atores decisivos dos próximos anos, porque expressam as contradições mais vivas do Brasil real.

Há no país um anseio profundo de mudança diante da desigualdade, da violência, das condições precárias de vida e da falta de mobilidade social. E há também uma tomada de consciência cada vez maior da maioria dos brasileiros e brasileiras sobre uma injustiça histórica: os ricos pagam proporcionalmente menos impostos do que os trabalhadores e classe média. Por isso, a reforma tributária e da renda será uma das batalhas centrais do próximo período, ao lado da defesa do trabalho decente, da proteção social e da organização dos novos setores da classe trabalhadora.

Depois de uma década de ataques, perseguições, do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e da prisão ilegal, sumária e política do presidente Lula, anulada pelo Supremo Tribunal Federal, retomamos o curso da história. O terceiro mandato de Lula assumiu a reconstrução nacional e recolocou o país na rota da democracia, da soberania e do desenvolvimento com justiça social.

Temos o que mostrar: defesa da democracia, da estabilidade institucional, do interesse nacional e da paz; crescimento econômico com redução das desigualdades, baixo desemprego, aumento da renda, inflação sob controle, valorização do salário mínimo, reconstrução dos programas sociais, fortalecimento da agricultura familiar, ampliação do crédito, financiamento habitacional, investimentos do PAC, Nova Indústria Brasil e transição ambiental e climática. No século XXI, não há soberania nacional sem controle sobre nossas riquezas minerais e sem soberania tecnológica e digital.

Mas é hora de avançar. Precisamos atualizar nosso projeto de futuro, com um plano de metas que combine distribuição de renda, desenvolvimento científico e tecnológico, inteligência artificial, minerais críticos, energias alternativas, fármacos apoiados na biodiversidade, reindustrialização, cadeias produtivas locais e geração de empregos qualificados para a juventude brasileira.

A reeleição do presidente Lula é decisiva para o Brasil, para a América Latina, para os Brics, para o Sul Global e para o campo democrático. Precisamos alertar o país sobre o risco de uma candidatura bolsonarista aliada ao trumpismo e à extrema-direita internacional.

Igualmente decisiva é a eleição de um novo Congresso Nacional, menos conservador, mais progressista e mais conectado com as necessidades, os direitos e as esperanças do povo brasileiro.

Nosso compromisso é defender o governo Lula, o PAC, a transição energética e ambiental, a reforma tributária progressiva, a revisão do Imposto de Renda dos ricos, a participação dos trabalhadores no Orçamento, a reforma agrária, a agricultura familiar, as estatais, os bancos públicos e o Estado de Bem-Estar Social conquistado na Constituição de 1988.

Também precisamos colocar no centro de nossa ação a emergência climática, a proteção dos direitos trabalhistas, da Justiça do Trabalho e do sindicalismo diante da ofensiva patronal, assim como a luta dos trabalhadores por aplicativos, dos informais e dos precarizados.

O apoio massivo ao fim da escala 6×1 mostra que esse modelo de exploração está com os dias contados e que há disposição social para uma nova agenda de direitos, tempo livre, dignidade e qualidade de vida. Não basta falar pelas redes. É preciso estar presente nas diferentes frentes de batalha. Convido cada militante a se engajar nessa luta com diálogo, abertura para as críticas, firmeza e presença nas bases, nas ruas, nas mobilizações e no contato direto com cada eleitor e cada eleitora.

Falo também a partir da experiência de quem, ao lado de tantos companheiros e companheiras, atravessou anos de julgamento público, ataques injustos e tentativas de apagar a história do PT e de suas lideranças. Foi a convicção de que a política deve servir ao povo e ao Brasil que manteve viva em mim, e em tantos outros, a disposição de seguir lutando e de voltar, quando necessário, ao exercício das responsabilidades públicas.

Agora, diante do diagnóstico de um linfoma, enfrento mais uma batalha, em duas trincheiras: a da vida e a da luta pelo Brasil. Faço isso com serenidade, confiança na equipe médica, no tratamento e na solidariedade que sempre recebi. Mais do que nunca, sigo como um soldado nesta batalha, defendendo o PT, a reeleição do presidente Lula e a construção de uma maioria progressista, popular e democrática no Congresso Nacional.

Essa é a âncora da minha pré-candidatura e de tantas outras candidaturas capazes de mudar a face do Congresso. Precisamos de uma bancada que enfrente a concentração de renda, os altos juros, o endividamento das famílias, a política monetária restritiva do Banco Central, a reforma tributária e da renda, e que dê suporte a um projeto soberano e sustentável de desenvolvimento nacional. Uma bancada capaz de ouvir as mulheres, a juventude, os idosos, os trabalhadores formais, informais, por aplicativos e precarizados, e transformar essa nova consciência social em reformas concretas, direitos e poder popular.

Precisaremos avançar também na reforma política, na revolução educacional e científica de que o Brasil necessita, na reforma do sistema de Justiça e em uma nova política de segurança pública, com combate às facções criminosas, ao feminicídio e reforma das polícias e do sistema penitenciário.

Em São Paulo, com a pré-candidatura de Fernando Haddad, enfrentaremos o vazio deixado pela propaganda do governador Tarcísio de Freitas. Sua gestão ficou marcada por violência policial, aumento do feminicídio, avanço de organizações criminosas, ausência de política industrial, desmonte da pesquisa e inovação, privatismo na educação e na saúde, sucateamento das Fatecs e Etecs, privatização criminosa da Sabesp e incapacidade de dialogar com a sociedade civil.

2026 será também ano de Copa do Mundo. A bandeira nacional, o verde e amarelo e a defesa de um Brasil soberano, democrático e popular pertencem ao povo brasileiro, não à extrema-direita. O Brasil que torce pela seleção é o mesmo que quer emprego, salário digno, comida na mesa, escola pública, saúde, moradia, direitos e soberania.

A hora é de organização, unidade e mobilização.

O PT nasceu da luta do povo brasileiro. É nessa luta que deve se reconstruir, se renovar e se preparar para vencer novamente. Com unidade e esperança, seguiremos em defesa do Brasil, da democracia e de um futuro com justiça social para o nosso povo.