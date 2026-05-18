Lula conversa com Dirceu após diagnóstico de linfoma

247 - O presidente Lula ligou nesta segunda-feira (18) para conversar com o ex-ministro José Dirceu, internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde trata um linfoma e já iniciou a quimioterapia. As informações foram publicadas pela coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles.

Dirceu contou que Lula afirmou, durante a ligação, que a equipe médica demonstra confiança na cura do ex-ministro. O contato ocorreu no mesmo dia em que o presidente também esteve no Sírio-Libanês para uma avaliação médica após a cirurgia de retirada de uma lesão de câncer de pele, realizada em 24 de abril.

O hospital divulgou boletim médico na segunda-feira e informou que Lula apresenta “evolução satisfatória, conforme o esperado, e sem intercorrências”. A avaliação integrou o acompanhamento do presidente depois do procedimento realizado no mês anterior.

Dirceu trata linfoma em São PauloJosé Dirceu deu entrada no Sírio-Libanês em 10 de maio para realizar exames. Após a investigação médica, recebeu o diagnóstico de linfoma, tipo de câncer que atinge o sistema linfático, estrutura ligada às defesas do organismo.O ex-ministro da Casa Civil do primeiro governo Lula iniciou o tratamento com quimioterapia.

A ligação de Lula ocorreu em meio a esse processo e reforçou a proximidade política e pessoal entre os dois dirigentes históricos do PT.Dirceu mantém planos políticos para 2026Depois de tornar público o diagnóstico, Dirceu usou as redes sociais para reafirmar que manterá a pré-candidatura a deputado federal por São Paulo em 2026.

O ex-ministro indicou que pretende seguir ativo no cenário político mesmo durante o tratamento.Na mesma publicação, Dirceu também reiterou compromisso com a eleição de Fernando Haddad ao Palácio dos Bandeirantes e da ex-ministra Simone Tebet, do PSB, para o Senado.

O telefonema de Lula ocorreu em um momento de atenção ao estado de saúde de Dirceu e no mesmo dia em que o presidente recebeu avaliação médica no Sírio-Libanês. O ex-ministro segue internado em São Paulo, em tratamento contra o linfoma, após iniciar a quimioterapia.