José Dirceu é diagnosticado com linfoma após internação em São Paulo

247 - O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT) foi diagnosticado com linfoma após ser internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (15) pela própria instituição hospitalar. De acordo com a nota do hospital, Dirceu foi internado no último domingo (10) para a realização de exames gerais.

Segundo o jornal O Globo, durante a avaliação médica, os profissionais identificaram o quadro de linfoma, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. O Hospital Sírio-Libanês informou que o ex-ministro "está em boas condições clínicas e permanecerá internado para iniciar o tratamento específico".

Segundo o comunicado, o ex-ministro está sob os cuidados dos médicos Raul Cutait, Roberto Kalil e Celso Arrais. Em março deste ano, José Dirceu anunciou sua pré-candidatura a deputado federal por São Paulo nas eleições de 2026. O petista afirmou que decidiu disputar o cargo após convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.