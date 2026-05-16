“Vou vencer essa batalha”, diz Zé Dirceu após diagnóstico de linfoma (vídeo)

247 - O ex-ministro José Dirceu divulgou um vídeo em suas redes sociais em que agradece as manifestações de solidariedade recebidas após ser diagnosticado com linfoma e reforça seu compromisso político com a reeleição do presidente Lula. Hospitalizado, Dirceu afirmou que já iniciou o tratamento de quimioterapia e demonstrou confiança na recuperação.

Em tom emocionado, o ex-ministro disse que tem recebido mensagens de apoio de todo o país. “Estou emocionado. Não consigo dar conta de responder às mensagens em todo o país. Fico muito honrado. Vejo como cresce a minha responsabilidade”, declarou.

Zé Dirceu também agradeceu a solidariedade de aliados, amigos e militantes. “Primeiro eu quero agradecer de coração mais do que eu mereço o apoio solidário, a presença amiga de todos e todas”, afirmou.

Ao comentar o tratamento contra o câncer, o ex-ministro disse acreditar na recuperação. “Com a quimioterapia que eu já comecei, eu vou vencer essa batalha”, afirmou.

Na gravação, Dirceu ressaltou que continuará atuando politicamente e definiu como prioridade a campanha de reeleição de Lula em 2026. “A batalha principal que continuarei travando como soldado que sempre fui do nosso PT e do nosso Brasil, é a batalha para reeleger o presidente Lula”, disse.

O ex-ministro também mencionou o cenário político em São Paulo e defendeu o fortalecimento do PT no estado. Segundo ele, o objetivo é “avançar em São Paulo com o Haddad, governador, elegendo a senadora Simone Tebet, tendo o nosso Alckmin como vice de Lula”.

Além da disputa majoritária, Dirceu falou sobre a meta de ampliar as bancadas petistas no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa paulista. “Vamos eleger uma bancada de 15 a 17 deputados Câmara e crescer na bancada nossa estadual, liderada por Eduardo Suplicy, chegar a 24, 25 deputados”, afirmou.

Ao final da mensagem, Zé Dirceu voltou a destacar a importância da disputa política nacional. “Vamos reeleger Lula. Essa é a tarefa principal. Então é a hora de nós evitarmos retrocesso histórico”, declarou.

O ex-ministro concluiu afirmando que seguirá mobilizado politicamente durante o tratamento. “Toda a minha energia está dirigida a essa batalha para que o Brasil possa investir, crescer e se desenvolver. Portanto, contem comigo nessa luta. Sou mais soldado”, finalizou.