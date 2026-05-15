Zeca Dirceu diz que pai manterá campanha após diagnóstico apontar câncer

247 - O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) afirmou nesta sexta-feira (15) que seu pai, o ex-ministro José Dirceu, continuará com a pré-campanha para deputado federal por São Paulo mesmo após receber o diagnóstico de linfoma no duodeno, primeira porção do intestino delgado.

Aos 80 anos, José Dirceu pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de outubro. Segundo Zeca Dirceu, o ex-ministro está decidido a manter as atividades políticas durante o tratamento contra o câncer.

Zeca Dirceu destaca resistência do pai

Nas redes sociais, o parlamentar ressaltou o histórico de superação do pai diante de desafios políticos e de saúde. “O nosso Zé guerreiro do povo brasileiro não é de se dobrar. Já enfrentou e venceu a ditadura, quatro eleições como deputado, um câncer no rim em 2020, uma cirurgia na cabeça em 2024 e três prisões injustas sem provas”, afirmou.

O deputado também revelou ter conversado diversas vezes com José Dirceu desde o aparecimento dos primeiros sintomas até a confirmação do diagnóstico. “Conversei muito com ele nestes últimos dias. Desde os sintomas até o diagnóstico, ele nunca titubeou: está decidido a continuar com a pré-campanha de deputado federal por São Paulo”, declarou.

Tratamento será conciliado com agenda política

Segundo Zeca Dirceu, o ex-ministro iniciará sessões de quimioterapia e deverá adaptar parte da agenda política para o formato virtual durante o tratamento. O deputado demonstrou confiança na recuperação do pai e citou exemplos de superação dentro do campo político.

“Vale recordar que Lula e Dilma tiveram câncer e foram curados. Nossa família segue com confiança na força do meu pai, mas principalmente na fé em Deus, que tem um propósito grande na vida desse homem que já fez muito pelo Brasil e precisa continuar cumprindo a sua missão”, disse.

Boletim médico aponta quadro estável

José Dirceu foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no último dia 10 de maio para a realização de exames. Em boletim médico divulgado nesta sexta-feira, a unidade hospitalar informou que o ex-ministro “se encontra em boas condições clínicas e permanecerá internado para iniciar o tratamento específico”.

O linfoma é um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, responsável pela defesa do organismo. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o estágio da doença nem previsão para conclusão do tratamento.