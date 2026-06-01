Zé Dirceu: "Estamos vendo uma mudança histórica"

247 - O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu avalia que o Brasil atravessa uma profunda transformação política e social impulsionada pelo protagonismo de uma nova geração. Em entrevista ao programa Forças do Brasil, da TV 247, ele afirmou que o crescente engajamento da juventude em pautas como o fim da escala de trabalho 6x1 representa um dos fenômenos mais relevantes da história recente do país.

Para Dirceu, o que está em curso vai muito além de uma reivindicação trabalhista. Trata-se do surgimento de novos atores políticos, capazes de influenciar o debate público, pressionar instituições e redefinir prioridades nacionais.

“Estamos vendo uma mudança histórica”, afirmou o dirigente petista ao analisar a entrada da juventude na arena política.

Segundo ele, a mobilização em torno do fim da escala 6x1 revelou uma força social que surpreendeu o sistema político tradicional. O apoio massivo dos jovens à proposta, especialmente nas redes sociais, teria provocado forte repercussão entre deputados e senadores.

“Talvez seja o fato político mais importante dos últimos 20 anos”, declarou.

Na avaliação de Dirceu, o fenômeno demonstra que uma geração que cresceu em meio às transformações digitais passou a ocupar um espaço central na vida política brasileira. Diferentemente de períodos anteriores, essa participação não depende exclusivamente de estruturas partidárias ou sindicais, mas se organiza e se manifesta de forma intensa por meio da internet.

“Os senadores, os deputados ficaram desesperados quando viram a força na internet”, afirmou.

O ex-ministro argumenta que a emergência desse novo protagonismo tem origem nas condições concretas enfrentadas pela juventude nas grandes cidades brasileiras. Longas jornadas de trabalho, salários reduzidos, dificuldades de acesso à moradia e horas perdidas no transporte público criaram um ambiente favorável ao aumento da conscientização política.

“A vida dura real da juventude brasileira nas grandes metrópoles” está por trás desse processo, observou.

Para Dirceu, a defesa de jornadas de trabalho mais humanas reflete uma geração que busca melhores condições para estudar, conviver com a família e construir perspectivas de futuro. Ele ressaltou que muitos jovens possuem formação técnica e universitária, mas encontram dificuldades para ingressar em empregos compatíveis com sua qualificação.

O ex-ministro também destacou a crescente participação feminina na vida pública como um dos elementos centrais da transformação em curso.

“Outra mudança fantástica que está acontecendo no país é a participação da mulher na vida política”, afirmou.

Segundo ele, mulheres e jovens constituem hoje os principais vetores de renovação da sociedade brasileira e tendem a influenciar cada vez mais as decisões políticas e econômicas do país.

Ao analisar os desafios nacionais, Dirceu defendeu que o Brasil mantenha o foco em sua agenda interna e concentre esforços na construção de um projeto de desenvolvimento capaz de enfrentar problemas estruturais. Na sua avaliação, o país precisa avançar na industrialização, ampliar sua autonomia tecnológica e criar condições para um crescimento econômico sustentado.

“O Brasil precisa crescer 5% ou 6% ao ano durante dez anos”, disse.

Para alcançar esse objetivo, ele considera fundamental a construção de uma maioria política comprometida com reformas estruturais e com uma estratégia nacional de desenvolvimento. Sem isso, argumenta, o país corre o risco de permanecer dependente da exportação de commodities e matérias-primas.

Dirceu também afirmou que a discussão sobre o fim da escala 6x1 deve ser compreendida dentro de uma trajetória histórica de ampliação dos direitos trabalhistas. Segundo ele, a redução gradual da jornada de trabalho acompanhou diversas etapas do desenvolvimento brasileiro e a atual mobilização pode representar mais um avanço nesse processo.

Na sua visão, o apoio expressivo da juventude à pauta sinaliza que o país está entrando em uma nova etapa de sua vida política. Uma etapa marcada pelo protagonismo de gerações formadas em um contexto social, tecnológico e cultural distinto daquele vivido pelos atores que dominaram a cena política nas décadas passadas.

Para o ex-ministro, a principal mensagem desse movimento é clara: uma nova geração decidiu participar da política e disputar os rumos do país. E os efeitos dessa mudança, acredita ele, serão sentidos muito além do debate sobre a jornada de trabalho.