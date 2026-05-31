Rogério Correia denuncia proposta de escala "7x0" do PL

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) criticou neste domingo (31) a emenda apresentada no Senado pelo PL que flexibiliza a legislação trabalhista. A proposta é de autoria do senador Rogério Marinho (PL-RN) e conta com o apoio dos senadores Cleitinho (PL-MG) e Carlos Viana (PSD-MG).

A emenda da oposição foi apresentada após a Câmara dos Deputados aprovar o fim da escala de trabalho 6x1. Com isso, a proposta de emenda à Constituição (PEC), apoiado pelo governo do presidente Lula, seguiu para análise do Senado.

Segundo a proposta de Marinho, que é coordenador da campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o trabalhador seria pago conforme as horas trabalhadas e não há um limite para a carga horária.

Nas redes sociais, Correia criticou a adesão de Cleitinho e Carlos Viana à proposta de Rogério Marinho e alertou que as articulações do PL podem comprometer a redução da jornada de trabalho.

Segundo Correia, a proposta de aumentar a jornada de trabalho pode levar a uma escala de trabalho "7x0".

"O fim da 6x1 corre perigo! O senador Rogerio Marinho, responsável pelo programa de Flávio Bolsonaro, protocolou emenda para barrar o fim da jornada 6x1, que aprovamos na Câmara, instituindo escala 7x0 via pagamento por horas trabalhadas. Em MG, Viana e Cleitinho assinaram", escreveu Correia na rede social X.

Até a noite deste domingo, 36 senadores da oposição apoiam assinaram a PEC 12/2026 do PL.