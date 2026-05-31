Paulo Teixeira destaca semana de vitórias do governo Lula

247 - O deputado federal e ex-ministro Paulo Teixeira (PT-SP) destacou, neste domingo (31), uma série de resultados do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao longo da última semana.

Em publicação nas redes sociais, Teixeira citou o fim da escala de trabalho 6x1, a elevação do Brasil à condição de país de alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

O parlamentar também criticou a atuação da família Bolsonaro, após o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro viajar aos Estados Unidos para um encontro com o presidente norte-americano Donald Trump. Houve articulações com Flávio Bolsonaro em Washington envolvendo a classificação dos grupos criminosos PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas pelo governo dos EUA.

"Essa semana tivemos grandes notícias vindas do governo Lula. Pela 1° vez NA HISTÓRIA o Brasil tem IDH elevado. Nosso PIB no 1° trimestre foi um dos que mais cresceu no mundo e voltamos a ser uma das 10 maiores economias do planeta. E ainda aprovamos na Câmara o fim da 6 por 1. Infelizmente a família Bolsonaro apela para os Estados Unidos interferir no Brasil, com a desculpa falsa de se meter em problemas que os Bolsonaro nunca resolveram quando mandaram por anos no Rio de Janeiro e no Brasil. Fica bem claro quem trabalha pelo bem do Brasil", escreveu Teixeira na rede social X (antigo Twitter).