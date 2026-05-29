“Eduardo Bolsonaro está vivendo com o dinheiro do Vorcaro”, diz Paulo Teixeira

247 - O ex-ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou em entrevista ao programa Boa Noite 247 que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro estaria vivendo nos Estados Unidos com recursos provenientes de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Segundo ele, o caso integra um conjunto de denúncias que, na sua avaliação, revelam uma estrutura financeira utilizada pela família Bolsonaro para sustentar atividades políticas no exterior.

Durante a entrevista, Teixeira relacionou a ofensiva recente de parlamentares bolsonaristas junto ao governo norte-americano à tentativa de desviar o foco das denúncias envolvendo o Banco Master. Para o ex-ministro, a repercussão das investigações sobre movimentações financeiras ligadas ao banco produziu desgaste político para o grupo liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Eduardo hoje não tem mais receita para viver nos Estados Unidos. Ele não tem renda, ele não tem emprego. O dinheiro que ele está vivendo é desse dinheiro que o Vorcaro depositou”, declarou Teixeira.

Na entrevista, ele argumentou que recursos que teriam passado por fundos de investimento nos Estados Unidos estariam sendo utilizados não apenas para a manutenção de integrantes da família Bolsonaro no exterior, mas também para financiar ações políticas e jurídicas contra o governo brasileiro.

Segundo Teixeira, há indícios de que parte desses recursos tenha origem em operações relacionadas ao governo do Rio de Janeiro. O ex-ministro citou depósitos bilionários realizados pelo estado e afirmou que investigações e reportagens recentes levantaram suspeitas sobre possíveis desvios. Na avaliação dele, a dimensão dos valores movimentados sugere a existência de um esquema de pagamento de propina.

“O dinheiro do Banco Master que foi mandado para um fundo nos Estados Unidos está sendo utilizado para a sobrevivência da família e para a ação política da família”, afirmou.

Teixeira também mencionou denúncias apresentadas pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), segundo as quais recursos vinculados ao Banco Master estariam financiando atividades de lobby e articulação política nos Estados Unidos. Para o ex-ministro, essa estrutura teria como objetivo influenciar decisões do governo norte-americano e promover ações contrárias aos interesses do Brasil.

Ao comentar a permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, Teixeira sustentou que a atuação política do deputado licenciado depende de uma rede de financiamento que precisa ser investigada pelas autoridades brasileiras e norte-americanas. Segundo ele, as suspeitas sobre a origem dos recursos e sua utilização no exterior colocam o caso no centro do debate político nacional.

Para o ex-ministro, as denúncias envolvendo o Banco Master podem ter impacto direto sobre o campo político bolsonarista, especialmente por associarem figuras centrais da direita brasileira a investigações sobre movimentações financeiras, fundos de investimento e possíveis práticas de corrupção.