“O Banco Master revela a engrenagem financeira do bolsonarismo”, diz Fernando Horta

247 - O historiador Fernando Horta afirmou que as investigações envolvendo o Banco Master estão revelando uma estrutura financeira que teria sido utilizada por integrantes do bolsonarismo para ampliar influência política e movimentar recursos públicos. Em entrevista ao programa Brasil Agora, da TV 247, Horta relacionou os desdobramentos do caso a práticas iniciadas ainda durante o governo de Jair Bolsonaro.

“O Banco Master revela a engrenagem financeira do bolsonarismo”, declarou o historiador ao comentar as investigações que envolvem o banqueiro Daniel Vorcaro, fundos públicos estaduais e integrantes da direita brasileira.

Segundo Fernando Horta, os indícios apontados pelas investigações que na última terça (26) realizou busca e apreensão na casa do ex-governador do Rio nde Janeiro Claúdio Castro (PL) mostram uma articulação entre agentes políticos e operações financeiras ligadas a investimentos públicos de alto risco. O historiador destacou especialmente os desdobramentos envolvendo a RioPrevidência.

Horta citou trechos da decisão do ministro André Mendonça, que aponta suspeitas sobre a atuação de integrantes do governo fluminense e sua relação com Daniel Vorcaro.

“A atuação do ex-governador não se limitou a contatos institucionais, como ele argumentou recentemente, mas envolveu vínculo pessoal estreito com o controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, caracterizado por encontros frequentes, inclusive em ambientes privados e no exterior”, destacou o historiador ao citar a decisão.

Fernando Horta afirmou que as investigações apontam para mudanças na direção da RioPrevidência antes de aportes financeiros bilionários no Banco Master. Segundo ele, alertas técnicos teriam sido ignorados durante o processo.

O historiador também relembrou episódios envolvendo pressão política sobre áreas técnicas de bancos públicos durante o governo Bolsonaro.

“Esse modus operandi, essa forma de montar essas negociatas, surge lá atrás no governo Bolsonaro”, declarou.

Segundo Horta, o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a criticar publicamente técnicos de bancos que se posicionavam contra operações financeiras semelhantes às investigadas atualmente.

O historiador afirmou ainda que a investigação pode atingir outras lideranças políticas próximas ao bolsonarismo.

“As grandes apostas são quem vai ser preso primeiro, Cláudio Castro ou Ibaneis Rocha?”, disse, referindo-se ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

Ao comentar os efeitos políticos do caso, Fernando Horta afirmou que o escândalo pode acelerar o desgaste do grupo político ligado a Jair Bolsonaro.

“A família Bolsonaro está ali na beirinha do precipício esperando apenas mais um escândalo para cair ela inteira”, afirmou.