‘Eleição de 2026 será uma disputa entre democracia e tradição autoritária’, diz José Genoino

247 - O ex-presidente do Partido dos Trabalhadores José Genoino avaliou nesta semana, em entrevista ao programa Giro das Onze, que a eleição de 2026 colocará o País diante de um confronto contra a tradição autoritária brasileira.

“O que representa essa turma (bolsonarismo)? É ditadura… Bolsonaro e companhia”, disse Genoino, ao sustentar que o Brasil “não rompeu com tradição autoritária”.

Durante a entrevista à TV 247, o petista também declarou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e fez críticas à atuação da mídia tradicional no debate político nacional. “Lula é um reformista”, afirmou.

Segundo Genoino, o campo progressista precisa atuar para “quebrar a hegemonia da grande mídia liberal”. Na avaliação dele, setores da imprensa tentam enquadrar o enfrentamento ao conservadorismo como uma aposta na polarização.

“Eles (imprensa tradicional) queriam que a gente apoiasse os que deram golpe em 2023, que a gente aceitasse a manipulação eleitoral. Aí quando levantam a tese da conciliação nacional é para garantir o interesse deles”, complementou.

Críticas à elite brasileira e o caso Master

Na entrevista, Genoino também direcionou críticas à elite econômica do País. O ex-presidente do PT afirmou que esse setor representa a “negação de política de inclusão social, elite perversa, selvagem, bárbara”. O petista relacionou essa visão à defesa de políticas econômicas de corte fiscal e benefício ao capital financeiro. "Austeridade virou ideal para eles para garantir rentismo”.

Genoino também comentou os escândalos envolvendo o Banco Master e associou o caso a interesses do bolsonarismo e da elite econômica brasileira. “Vorcaro é filho da Faria Lima. O Bolsomaster fica na Faria Lima”, disse.

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, está preso no Distrito Federal e negocia colaboração premiada. A Operação Compliance Zero, da PF (Polícia Federal), investiga um esquema de fraudes financeiras que, segundo a corporação, movimentou ao menos R$ 12 bilhões.

A expressão “Bolsomaster” ganhou repercussão nos últimos meses entre lideranças progressistas. Esses setores afirmam que Roberto Campos Neto, indicado por Jair Bolsonaro (PL) para presidir o Banco Central, deixou de adotar medidas contra fraudes financeiras ligadas ao Master quando comandava a instituição.

Financiamento do filme Dark Horse

O episódio mais recente citado no material envolve a reportagem do Intercept Brasil publicada no último dia 13. Segundo o site, Flávio Bolsonaro negociou com Vorcaro um financiamento de R$ 134 milhões para o filme “Dark Horse”, produção biográfica sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro.

Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar atualmente após receber condenação do Supremo Tribunal Federal a 27 anos de prisão no inquérito da trama golpista. Do valor total mencionado para o filme, R$ 61 milhões teriam sido repassados.