Tarcísio cobra Flávio Bolsonaro sobre relação com Vorcaro: "tem muitas questões que ele mesmo precisa explicar"

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a comentar nesta terça-feira (26) a relação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, em meio à repercussão do escândalo envolvendo a instituição financeira. As declarações ocorreram durante evento em Perus, na Zona Oeste da capital paulista.

Segundo o jornal O Globo, ao ser questionado por jornalistas sobre os encontros e conversas entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro, Tarcísio afirmou que o senador precisa prestar esclarecimentos públicos sobre o caso.

Sociedade “em alerta” com caso Banco Master

Segundo o governador, a repercussão do escândalo do Banco Master gerou preocupação na sociedade e exige explicações claras. “Eu acho que tem muitas questões que ele mesmo precisa explicar. Eu acho que a população está vendo aí esse escândalo do Banco Master, que é uma coisa que agride a sociedade como um todo. Isso deixa a sociedade em alerta e aí tudo tem que ser muito bem explicado”, declarou Tarcísio.

O episódio envolvendo Daniel Vorcaro aumentou a pressão política sobre aliados doe Jair Bolsonaro (PL) e passou a repercutir também entre possíveis nomes da direita para a disputa presidencial de 2026.

Tarcísio nega afastamento político

Durante a entrevista, o governador também negou que a ausência de agendas públicas conjuntas com Flávio Bolsonaro tenha relação com o desgaste provocado pelo caso.

“[Não é por isso, é] porque eu tenho uma agenda de governador. Veja, eu estou governando o estado. Quando é que eu vou pensar em eleição? No período da campanha, no período da eleição”, afirmou.

A declaração ocorre em meio às especulações sobre os movimentos políticos da direita para as eleições presidenciais e sobre o papel de Tarcísio no cenário nacional.

Governador apoia viagem de Flávio aos EUA

Tarcísio também comentou a viagem de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos. O senador tenta fortalecer sua agenda internacional e buscava aproximação com Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos.

Ao falar sobre a iniciativa, o governador paulista afirmou que considera natural o diálogo entre pré-candidatos à Presidência e líderes internacionais.

“Ele é pré-candidato à Presidência da República. E isso é o cargo mais importante do Brasil. Ou seja, ele está querendo assumir uma posição de liderança nacional. E aí é natural que ele converse com outros chefes de estado, com outros líderes internacionais, outros líderes mundiais. E, obviamente, falar com o presidente dos Estados Unidos é extremamente saudável. Espero que ele tenha sucesso aí nessa visita dele”, concluiu Tarcísio.