Moraes encaminha à PGR pedido para incluir Flávio e Jair Bolsonaro na ação contra Eduardo

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, abriu prazo de cinco dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido de inclusão de Jair Bolsonaro (PL) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no inquérito que apura a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A solicitação foi apresentada pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) e mira a possibilidade de ampliar os alvos da investigação em curso no Supremo, informa a CNN Brasil.

Eduardo Bolsonaro já é réu no Supremo após ser acusado de articular sanções contra o Brasil e autoridades brasileiras a partir dos Estados Unidos. O ex-deputado está em território norte-americano desde fevereiro de 2025 e, conforme a denúncia, teria atuado para interferir no julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

Pedido busca ampliar alcance da investigação

A movimentação de Lindbergh Farias ocorre após revelações do portal Intercept Brasil envolvendo Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e investigado por fraudes financeiras. De acordo com o material citado na petição enviada ao Supremo, Vorcaro teria financiado um filme biográfico sobre Jair Bolsonaro, com produção nos Estados Unidos.

Ainda segundo a publicação mencionada no pedido, Eduardo Bolsonaro seria o principal operador dos valores repassados pelo banqueiro para o projeto. Com base nessas informações, Lindbergh pede que o inquérito contra Eduardo seja ampliado para apurar uma eventual conexão entre o financiamento do filme, a atuação internacional do ex-deputado e a campanha de sanções contra autoridades brasileiras.

Petição cita Banco Master e fluxos financeiros

No documento encaminhado ao STF, o deputado também solicita o compartilhamento, com a ação contra Eduardo Bolsonaro, de todas as provas produzidas na investigação relacionada ao Banco Master. A petição pede ainda a análise de fluxos financeiros envolvendo Daniel Vorcaro, Flávio Bolsonaro e pessoas ou empresas ligadas à produção do filme biográfico.

O objetivo, segundo o pedido apresentado ao Supremo, é verificar se valores formalmente destinados ao filme teriam sido desviados, total ou parcialmente, para “financiar a campanha internacional de sanções, restrições de vistos, tarifas e coação contra autoridades brasileiras”.

Jair e Flávio podem ser incluídos no mesmo processo

Caso o pedido seja aceito, Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro passarão a ser investigados no mesmo processo que envolve Eduardo Bolsonaro. Antes de decidir sobre a ampliação dos alvos, Moraes determinou que a PGR apresente parecer sobre a solicitação.

A manifestação da Procuradoria-Geral da República será uma etapa decisiva para definir se o Supremo dará prosseguimento ao pedido de Lindbergh Farias e se a apuração será formalmente estendida para incluir Jair e Flávio Bolsonaro.