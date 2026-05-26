'Essa turma está gabaritando a lista de crimes contra o País', diz Pedro Uczai ao citar Castro, Vorcaro e Flávio Bolsonaro

247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai, fez duras críticas nesta terça-feira (26) ao apontar ligação entre o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O parlamentar comentou a nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas sobre aportes de R$ 3,7 bilhões do Rioprevidência, fundo responsável por benefícios de 235 mil aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro.

“Essa turma está gabaritando a lista de crimes contra o país! É um jogo sujo e criminoso contra o povo brasileiro!”, escreveu o parlamentar nas redes sociais. “Não existem coincidências nessa história! Hoje, a Polícia Federal mira pela segunda vez o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro por crimes financeiros envolvendo o Banco Master. A suspeita é que ele teria feito aportes de R$ 3,7 bilhões de recursos públicos do Rio de Janeiro para o conglomerado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro”, acrescentou o petista.

A apuração da PF investiga aportes de R$ 3,7 bilhões de recursos públicos do Rio de Janeiro para o conglomerado do banqueiro Daniel Vorcaro. De acordo com a investigação, o dinheiro saiu do Rioprevidência, fundo que administra benefícios de 235 mil aposentados e pensionistas do estado.

O parlamentar do PT destacou esse ponto ao associar o caso à relação entre Vorcaro e Flávio Bolsonaro. “O dinheiro, segundo a investigação, partiu do Rioprevidência, o fundo que gere os benefícios de 235 mil aposentados e pensionistas do estado. E vocês sabem quem é muito amigo, ‘irmãozão’, de Daniel Vorcaro? Flávio Bolsonaro! Isso é um escândalo”, escreveu.

A Operação Compliance Zero apura um esquema de fraudes financeiras que tem o Banco Master como principal alvo. Conforme investigadores, as irregularidades movimentaram ao menos R$ 12 bilhões.

A nova fase da apuração ocorreu dias após o site The Intercept Brasil apontar, no último dia 13, que o pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro negociou diretamente com Vorcaro um financiamento de R$ 134 milhões para ser investido no filme Dark Horse, um retrato biográfico de Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar atualmente por ter sido condenado a 27 anos de reclusão no inquérito da trama golpista.

A PF cumpriu 10 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Distrito Federal nesta terça-feira. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), expediu as ordens judiciais.