Líder do PT na Câmara diz que PL tenta impedir fim da escala de trabalho 6x1
Pedro Uczai afirma que PL quer atrasar PEC que reduz jornada de trabalho para 40 horas semanais sem corte salarial
247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), acusou o PL de atuar para impedir o avanço da proposta que reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas sem redução salarial e acaba com a escala 6x1. As declarações foram feitas nesta terça-feira (26), durante discurso no plenário da Câmara. As informações foram publicadas originalmente pela Redação PT na Câmara.
A crítica do parlamentar ocorreu após o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), anunciar que o partido apresentará uma emenda propondo a adoção da escala 4x3 durante as discussões da PEC 221/19, prevista para votação nesta quarta-feira (27). O texto é de autoria do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).
Uczai acusa PL de atuar contra trabalhadores
Durante o discurso, Pedro Uczai afirmou que o PL tenta criar obstáculos para inviabilizar a aprovação da proposta defendida pelo PT. “O povo brasileiro não acredita em tanta mentira. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) está fazendo escola com vocês”, declarou o deputado.
O líder petista também relembrou que, na semana passada, 176 deputados votaram contra o fim da escala 6x1, sendo 62 integrantes do próprio PL. Segundo ele, aliados do partido defendem mudanças que flexibilizam direitos trabalhistas. “A famigerada emenda propõe limite semanal de 52 horas e prazo de dez anos para implementar a redução da carga horária”, afirmou.
PT defende escala 5x2 sem redução salarial
Pedro Uczai reiterou que a proposta apoiada pelo PT prevê a adoção da escala 5x2, garantindo dois dias de descanso semanal sem redução dos salários.
“Ora, o povo não é trouxa, o povo não é bobo. Nós queremos o fim da jornada 6x1 com a adoção da 5x2, para que os trabalhadores possam descansar e ficar com suas famílias”, disse.
Segundo o parlamentar, a mudança permitirá mais tempo para descanso, convivência familiar, estudos e qualificação profissional. Ele também afirmou que a maioria dos jovens brasileiros apoia o fim da atual escala de trabalho. “A extrema direita é inimiga dos jovens que querem 5x2 para trabalhar e estudar”, declarou.
Líder petista critica proposta de transição de dez anos
O deputado ainda criticou declarações do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre a tramitação da PEC 221/19. Na avaliação de Uczai, o partido não possui compromisso com os trabalhadores e tenta atrasar a votação da proposta. “Na prática, o PL quer propor o neoliberalismo selvagem, pagamento por hora trabalhada”, criticou.
Pedro Uczai também reforçou que a proposta defendida pelo PT está alinhada ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Por isso, escala 5x2, jornada de 40 horas semanais e sem redução de salário”, afirmou o parlamentar. “Essa é a proposta do presidente Lula”, concluiu.