Líder do PT na Câmara diz que PL tenta impedir fim da escala de trabalho 6x1

247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), acusou o PL de atuar para impedir o avanço da proposta que reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas sem redução salarial e acaba com a escala 6x1. As declarações foram feitas nesta terça-feira (26), durante discurso no plenário da Câmara. As informações foram publicadas originalmente pela Redação PT na Câmara.

A crítica do parlamentar ocorreu após o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), anunciar que o partido apresentará uma emenda propondo a adoção da escala 4x3 durante as discussões da PEC 221/19, prevista para votação nesta quarta-feira (27). O texto é de autoria do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).

Uczai acusa PL de atuar contra trabalhadores

Durante o discurso, Pedro Uczai afirmou que o PL tenta criar obstáculos para inviabilizar a aprovação da proposta defendida pelo PT. “O povo brasileiro não acredita em tanta mentira. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) está fazendo escola com vocês”, declarou o deputado.

O líder petista também relembrou que, na semana passada, 176 deputados votaram contra o fim da escala 6x1, sendo 62 integrantes do próprio PL. Segundo ele, aliados do partido defendem mudanças que flexibilizam direitos trabalhistas. “A famigerada emenda propõe limite semanal de 52 horas e prazo de dez anos para implementar a redução da carga horária”, afirmou.

PT defende escala 5x2 sem redução salarial

Pedro Uczai reiterou que a proposta apoiada pelo PT prevê a adoção da escala 5x2, garantindo dois dias de descanso semanal sem redução dos salários.

“Ora, o povo não é trouxa, o povo não é bobo. Nós queremos o fim da jornada 6x1 com a adoção da 5x2, para que os trabalhadores possam descansar e ficar com suas famílias”, disse.

Segundo o parlamentar, a mudança permitirá mais tempo para descanso, convivência familiar, estudos e qualificação profissional. Ele também afirmou que a maioria dos jovens brasileiros apoia o fim da atual escala de trabalho. “A extrema direita é inimiga dos jovens que querem 5x2 para trabalhar e estudar”, declarou.

Líder petista critica proposta de transição de dez anos

O deputado ainda criticou declarações do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre a tramitação da PEC 221/19. Na avaliação de Uczai, o partido não possui compromisso com os trabalhadores e tenta atrasar a votação da proposta. “Na prática, o PL quer propor o neoliberalismo selvagem, pagamento por hora trabalhada”, criticou.

Pedro Uczai também reforçou que a proposta defendida pelo PT está alinhada ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Por isso, escala 5x2, jornada de 40 horas semanais e sem redução de salário”, afirmou o parlamentar. “Essa é a proposta do presidente Lula”, concluiu.