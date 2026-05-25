Deputado Paulo Teixeira apresenta projeto para incluir novos alertas de riscos à saúde em rótulos de alimentos

247 - O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) irá protocolar, na terça-feira (26), um Projeto de Lei para ampliar os alertas de riscos à saúde nas embalagens de alimentos. A apresentação da proposta ocorrerá ao meio-dia, no Salão Verde da Câmara dos Deputados.

A proposta será apresentada em conjunto com o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, Pedro Uczai (PT-SC), além de representantes do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), da Faculdade de Saúde Pública da USP e do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (Nupens).

O projeto prevê novos avisos para produtos ultraprocessados e alimentos que contenham edulcorantes. A proposta também altera os parâmetros atuais da rotulagem de advertência sobre excesso de gordura saturada, açúcar e sódio.

O texto foi elaborado após pesquisadores identificarem que empresas do setor alimentício estariam substituindo açúcar por adoçantes químicos para evitar a inclusão de alertas de excesso de açúcar nas embalagens. A proposta também busca impedir que os avisos obrigatórios permaneçam em áreas pouco visíveis dos produtos comercializados.