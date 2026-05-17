Paulo Teixeira defende nova indicação de Jorge Messias ao STF e fala em “movimento estranho” no Senado
Deputado afirma que Jorge Messias reúne credenciais para integrar o Supremo e pede que Lula reapresente o nome do advogado-geral da União
247 - O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP), manifestou apoio a uma nova indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. A declaração foi publicada nas redes sociais n este domingo (17).
Na postagem, Paulo Teixeira afirmou que Jorge Messias possui “todas as credenciais” para ocupar uma cadeira na Suprema Corte. O parlamentar também criticou o processo que levou à rejeição do nome de Messias no plenário, apesar da aprovação na sabatina que avaliou sua qualificação técnica.
“Todo o apoio para uma nova indicação de @jorgemessiasagu para o Supremo tribunal federal. Ele tem todas as credenciais para ser ministro da corte e foi barrado por um movimento estranho”, escreveu Paulo Teixeira.
Ele prosseguiu destacando que o atual advogado-geral da União teve desempenho positivo durante a etapa de avaliação no Senado.
“Tanto que Messias foi aprovado na sabatina, que aferiu suas qualificações, mas reprovado no plenário”, afirmou.
“Acredito que o presidente @LulaOficial fará um movimento correto e justo se indicar Messias novamente”, acrescentou.