Jurista defende que Lula deve reencaminhar o nome de Messias ao STF

247 - O jurista Marcelo Uchôa defendeu, em publicação nas redes sociais, que o presidente Lula reencaminhe ao Senado o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal.

O jurista elogia Jorge Messias e afirma que o AGU possui credenciais suficientes para integrar a Suprema Corte.

“Ótimo saber que o presidente Lula deve reencaminhar o nome do AGU Jorge Messias ao Senado para a vaga no STF”, escreveu Uchôa.

Segundo ele, "Messias preenche todos os requisitos para o cargo e isso, hoje, é de amplíssimo conhecimento".

Uchôa ainda repudiou a rejeição do donome de Jorge Messias pelo plenário do Senado.

"Sua recusa se deu por razões de politicagem torpe. O Brasil merece respeito!", afirmou.

Pela Constituição, cabe ao presidente da República indicar ministros do STF, mas a nomeação depende da aprovação da maioria absoluta do Senado Federal após sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Na CCJ, Messias foi aprovado, mas foi rejeitado no plenário numa articulação atribuída ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que queria a indicação do também senador Rodrigo Pacheco.