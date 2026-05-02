Paulo Teixeira lamenta morte de Raimundo Rodrigues Pereira e destaca legado no jornalismo

247 - O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) lamentou, neste sábado (2), a morte do jornalista Raimundo Rodrigues Pereira, destacando sua trajetória em diversos veículos de imprensa do país.

Em especial, Teixeira ressaltou a fundação do jornal Movimento, o projeto Retratos do Brasil e as contribuições do jornalista como articulista do Brasil 247.

"Sempre com rigor, seriedade e comprometimento com o futuro do Brasil", disse Teixeira, ao classifcar Raimundo Rodrigues Pereira como "um gigante da profissão".

"Faleceu hoje, aos 85 anos, o grande jornalista brasileiro Raimundo Rodrigues Pereira. Um gigante da profissão que trabalhou na Revista Realidade, no Estado de S.Paulo mas fez a maior parte da sua carreira de décadas enfrentando os poderosos na imprensa alternativa, onde fundou e dirigiu o jornal O Movimento, o projeto Retratos do Brasil e escreveu no Brasil 247 e outras publicações. Sempre com rigor, seriedade e comprometimento com o futuro do Brasil. Nesse momento de despedida meus sentimentos aos familiares, amigos e colegas de Raimundo Rodrigues Pereira", escreveu Teixeira na rede social X.

O jornalista Raimundo Rodrigues Pereira morreu na manhã deste sábado, no Rio de Janeiro, aos 85 anos. Ele foi uma figura central na resistência à ditadura militar. Sua trajetória foi marcada pela defesa de um jornalismo crítico, combativo e independente.