“Nunca se calou”, diz Lula ao homenagear Raimundo Rodrigues Pereira

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou uma homenagem ao jornalista Raimundo Rodrigues Pereira, que morreu neste sábado, aos 85 anos, no Rio de Janeiro, destacando sua trajetória como um dos maiores nomes da imprensa brasileira e símbolo da resistência democrática. Em mensagem, o presidente ressaltou a firmeza de Raimundo diante da repressão: “Mesmo tendo sido perseguido e preso pela ditadura militar, nunca deixou de lutar pela democracia e pela liberdade de imprensa. E, o que é mais importante: nunca se calou.”

Com a morte de Raimundo Rodrigues Pereira neste sábado, o Brasil perde um de seus maiores jornalistas. Mesmo tendo sido perseguido e preso pela ditadura militar, nunca deixou de lutar pela democracia e pela liberdade de imprensa. E, o que é mais importante: nunca se calou.… May 2, 2026

Pioneiro da imprensa alternativa

Lula também destacou o papel decisivo de Raimundo na construção da chamada imprensa alternativa, que emergiu como resposta à censura e ao controle dos grandes veículos durante o regime militar.

Após atuar nas principais revistas do país nos anos 1960, Raimundo esteve à frente de iniciativas fundamentais no jornalismo crítico. Foi editor-chefe do semanário Opinião no início dos anos 1970 e, em 1975, fundou o jornal Movimento, um projeto inovador e independente, sem vínculos com grandes grupos editoriais.

O primeiro a revelar o novo sindicalismo

O presidente lembrou ainda o papel pioneiro de Raimundo na cobertura das lutas operárias no ABC paulista, que dariam origem ao novo sindicalismo brasileiro:

“O primeiro a mostrar, em nível nacional, o que significava a luta sindical e por liberdade que empreendemos no ABC no final dos anos 70. E fez isso muito antes do que se chamava ‘a grande imprensa’.”

A declaração reforça a importância histórica do trabalho de Raimundo na antecipação de processos políticos e sociais que marcariam a redemocratização do país.

Solidariedade à família e aos jornalistas

Ao final da homenagem, Lula manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão do jornalista: “Quero enviar meu forte abraço para a família e os amigos de Raimundo Rodrigues Pereira. E também para seus colegas de trabalho e todos os jornalistas que foram inspirados por sua trajetória.”

Um legado que atravessa gerações

A manifestação do presidente sintetiza o reconhecimento de uma trajetória marcada pela coragem, pela independência e pelo compromisso com o Brasil.

Raimundo Rodrigues Pereira deixa como legado não apenas sua obra, mas um exemplo de jornalismo que enfrentou a censura, deu voz às lutas populares e ajudou a construir os caminhos da democracia brasileira.