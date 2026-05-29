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      Humberto Costa aposta em ampla maioria no Senado para aprovar fim da 6x1

      Senador do PT afirma que pressão popular deve acelerar tramitação da proposta e rejeita ampliar prazo de transição da nova jornada de trabalho

      Em pronunciamento, à bancada, senador Humberto Costa (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Brasil)
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      247 - O senador Humberto Costa  (PT-PE) afirmou que a proposta que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas deverá ter apoio expressivo no Senado. Em entrevista ao programa Brasil Agora, da TV 247, o parlamentar destacou que a pressão popular em torno do tema tende a acelerar a tramitação da matéria e dificultar qualquer tentativa de barrar ou adiar a votação.

      A Proposta de Emenda Connstitucional (PEC) do fim da escala 6x1 e que reduza a jornada foi aprovada pela Câmara dos Deputados e segue para análise do Senado. Segundo Humberto Costa, a proposta aprovada pela Câmara dos Deputados conseguiu construir um consenso raro na sociedade brasileira, tornando politicamente difícil para os senadores se posicionarem contra a medida.

      “Se há uma proposição que conseguiu obter um consenso da sociedade brasileira, tem sido essa proposta da mudança da escala seis por um para cinco por dois”, disse o parlamentar.

      Senado deve votar proposta antes do recesso

      O senador defendeu que a tramitação da proposta ocorra de forma rápida no Senado e afirmou que a expectativa é concluir a votação antes do recesso parlamentar do meio do ano.

      “Isso não pode passar do início do recesso do meio do ano”, enfatizou.

      A proposta aprovada pela Câmara prevê uma transição gradual para a nova jornada. Sessenta dias após a sanção, a carga horária semanal cairia de 44 para 42 horas. Depois de um ano, seria reduzida para 40 horas.

      Humberto Costa afirmou que empresários já iniciaram pressão sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e outros parlamentares para tentar desacelerar a tramitação.

      “As pressões já começaram sobre o presidente Davi Alcolumbre, sobre os senadores”, destacou.

      Mesmo assim, o petista acredita que a mobilização popular será decisiva para garantir a aprovação da proposta.

      “Com a pressão que a sociedade está fazendo hoje, para mudança desse tipo de escala de trabalho, nós temos amplas condições de votar essa proposta o mais rapidamente possível”, salientou.

      PT rejeita ampliar período de transição

      Durante a entrevista, Humberto Costa criticou propostas defendidas por setores empresariais e parlamentares da oposição para ampliar o prazo de adaptação à nova jornada de trabalho.

      Segundo ele, algumas sugestões chegaram a prever uma transição de até dez anos.

      “Na verdade, estavam querendo ganhar tempo para tentar impedir que essa medida entrasse em vigor”, relatou.

      O senador também afirmou que experiências internacionais demonstram ganhos de produtividade e melhoria nas condições de trabalho com a redução da jornada.

      “Com a redução da jornada de trabalho, ganha-se em produtividade, ganha-se em disposição e disponibilidade do trabalhador”, frisou.

      Humberto Costa afirmou ainda que o PT não pretende aceitar mudanças no cronograma aprovado pela Câmara.

      “Não vamos aceitar qualquer período de transição que não seja esse”, disse.

      Senador prevê forte pressão sobre parlamentares

      O parlamentar afirmou acreditar que poucos senadores terão disposição para votar contra a proposta diante do apoio popular e da proximidade das eleições.

      “O Senado vai ter agora a renovação de dois terços dos seus membros. Acredito que dificilmente qualquer um deles vai querer carregar durante a campanha o posicionamento de ter votado contra a escala seis por um”, lembrou.

      Humberto Costa também comentou a possibilidade de tentativas de alterar o texto no Senado, mas garantiu mobilização da base governista e dos movimentos sociais.

      “Estamos preparados para exercer uma pressão como nunca jamais foi vista no Senado”, reforçou.

      O senador também criticou o posicionamento da extrema direita em relação ao tema e afirmou que setores conservadores tentaram impedir o avanço da proposta.

      Segundo ele, os desdobramentos das investigações envolvendo o Banco Master e possíveis conexões com integrantes da família Bolsonaro tendem a aumentar o desgaste eleitoral da extrema direita.

      “A cada dia que se passa, surgem novos fatos”, afirmou Humberto Costa, destacando que as explicações apresentadas até agora pelos envolvidos não convenceram a opinião pública.

      “As desculpas e explicações que estão sendo dadas só têm agravado a situação”, disse o senador. “A rejeição, que já é grande ao bolsonarismo em Pernambuco, só tende a aumentar”, completou.

      Para Humberto Costa, o cenário eleitoral deve se tornar mais difícil para a extrema direita nos próximos meses.

      “Daqui para a eleição, a extrema-direita vai estar muito mais fragilizada do que está até agora”, concluiu.

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