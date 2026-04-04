'Entreguista de primeira hora, Flávio Bolsonaro é uma vergonha nacional', dispara Humberto Costa

247 - O senador Humberto Costa (PT-PE) disparou neste sábado (4) críticas ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após o pré-candidato à presidência sinalizar que, se eleito, pode entregar terras raras brasileiras aos Estados Unidos. O parlamentar petista reagiu ao alinhamento do rival com o atual presidente estadunidense, Donald Trump, e defendeu a soberania do Brasil sobre suas riquezas naturais.

"Flávio Bolsonaro é uma vergonha nacional", escreveu Costa no X. "Um entreguista de primeira hora, como o pai. Um sujeito desse não pode representar o Brasil em nada. É um proscrito. O BRASIL É NOSSO! — Somos donos do nosso país. E nenhum entreguista vai nos vender, dar nossas riquezas. O Brasil é dos brasileiros", declarou o senador petista em tom inflamado.

A declaração de Costa ganha peso diante da relevância estratégica das terras raras para o Brasil. O país ocupa a segunda posição mundial em reservas desses minerais, com 21 milhões de toneladas, atrás apenas da China, que detém 44 milhões de toneladas, segundo dados de 2024 do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). A Índia aparece em terceiro lugar, com 6,9 milhões de toneladas, conforme números divulgados no Valor Econômico em 25 de julho do ano passado.

Terras raras

As terras raras formam um conjunto de 17 elementos químicos — lantânio, cério, praseodímio, neodímio, promécio, samário, európio, gadolínio, térbio, disprósio, hólmio, érbio, escândio, túlio, itérbio, lutécio e ítrio — com papel central na transição energética global.

A indústria de alta tecnologia utiliza esses minerais na produção de turbinas eólicas, carros híbridos, televisores de tela plana, telefones celulares, lâmpadas fluorescentes compactas, ímãs permanentes, catalisadores de gases de escapamento, lentes de alta refração e mísseis teleguiados.

No campo da produção, a China também lidera com folga: extraiu 270 mil toneladas de terras raras em 2024. Os Estados Unidos ocupam a segunda posição, com 45 mil toneladas, seguidos por Myanmar, com 31 mil toneladas.

O Brasil, apesar de deter a segunda maior reserva do planeta, explorou apenas 20 toneladas desses elementos no mesmo período — um contraste que evidencia o enorme potencial ainda inexplorado do país nesse setor estratégico.

A crítica de Humberto Costa se insere em um debate crescente sobre a soberania brasileira sobre seus recursos naturais, especialmente diante das pressões dos Estados Unidos para garantir acesso a minerais estratégicos em países da América Latina e do Caribe como parte de sua disputa geopolítica com a China pelo domínio das cadeias produtivas de tecnologia avançada.

Flávio Bolsonaro é uma vergonha nacional. Um entreguista de primeira hora, como o pai. Um sujeito desse não pode representar o Brasil em nada. É um proscrito. pic.twitter.com/ERd6erH4zg — Humberto Costa (@senadorhumberto) April 4, 2026

O BRASIL É NOSSO! - Somos donos do nosso país. E nenhum entreguista vai nos vender, dar nossas riquezas. O Brasil é dos brasileiros. pic.twitter.com/1l4Pdd0J87 — Humberto Costa (@senadorhumberto) April 4, 2026

Intenções de voto

Corrida presidencial

Lula e Flávio Bolsonaro. Foto: Ricardo Stuckert/PR I Divulgação

Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, em fevereiro, e uma pesquisa da AtlasIntel, divulgada em março, mostraram empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro, com o petista à frente do pré-candidato da extrema direita.

Um levantamento da Real Time Big Data, divulgado pela CNN em 11 de fevereiro, mostrou Humberto Costa na liderança com 23%, com o ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho (Republicanos) logo atrás, com 21%. O ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes Anderson Ferreira (PL) soma 19% e o deputado federal Eduardo da Fonte (PP-PE) registra 13%.

Na segunda simulação, Humberto avança para 24% e mantém a frente. Costa Filho segura os 21% e Ferreira permanece com 19%. O senador Fernando Dueire (MDB-PE) entra no quadro com 9%. Brancos e nulos chegam a 13% e 14% dos entrevistados não souberam ou preferiram não opinar.

O terceiro cenário retira Dueire e inclui o vereador Gilson Machado Filho (PL-PE): Humberto e Costa Filho preservam 24% e 21%, respectivamente. Machado Filho marca 17% e Da Fonte cresce para 14%. Brancos e nulos somam 12%, mesma fatia dos indecisos.

No quarto quadro, o presidente estadual do União Brasil, Miguel Coelho, divide a liderança com Humberto, ambos com 24%. Ferreira sobe para 21% e Da Fonte recua para 9%. Brancos e nulos ficam em 12% e 10% não responderam.

O cenário mais inesperado do levantamento coloca a ex-deputada Marília Arraes (Solidariedade) na primeira posição, com 27%. Humberto e Ferreira empatam com 21% cada, enquanto Da Fonte aparece com 13%. Brancos e nulos somam 10% e 8% não souberam responder.

O instituto ouviu 2.000 eleitores entre os dias 9 e 10 de fevereiro, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo PE-09944/2026 e foi custeado com recursos próprios do instituto.

Governo de PE

O mesmo levantamento incluiu uma simulação com o prefeito do Recife, João Campos (PSB), na disputa pelo Palácio do Campo das Princesas — e o resultado aponta liderança folgada do pessebista. Campos concentra 51% das intenções de voto, deixando a governadora Raquel Lyra (PSD) com 31%. O vereador Eduardo Moura (Novo-PE) registra 8% e Ivan Moraes (PSOL-PE) soma 3%. Brancos e nulos chegam a 4% e 3% dos eleitores não souberam ou não quiseram responder.

Em uma segunda rodada sem os candidatos menores, Campos amplia ainda mais a vantagem, saltando para 55%. Raquel avança para 36%, brancos e nulos somam 5% e 4% dos entrevistados preferiram não se manifestar.