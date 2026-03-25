AtlasIntel mostra empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno

247 - Um novo levantamento aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão em situação de empate técnico em um eventual segundo turno das eleições presidenciais de 2026, indicando uma disputa altamente equilibrada neste momento do calendário eleitoral.

Segundo reportagem da Bloomberg, com base em pesquisa da AtlasIntel, Lula aparece com 46,6% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 47,6%, diferença que está dentro da margem de erro de 1 ponto percentual . O resultado caracteriza empate técnico entre os dois candidatos, sem vantagem estatisticamente consolidada.

O cenário representa uma mudança relevante na corrida eleitoral. Desde o lançamento de sua candidatura, em dezembro, Flávio Bolsonaro reduziu uma desvantagem inicial de cerca de 12 pontos em relação a Lula, o que contribuiu para o atual quadro de equilíbrio na disputa.

A pesquisa também reflete um momento de maior pressão sobre o presidente. Fatores econômicos, como a desaceleração da atividade e a alta dos preços do petróleo em meio à guerra envolvendo os Estados Unidos e o Irã, têm influenciado o ambiente político. Além disso, o governo enfrenta críticas mais intensas por parte da oposição com o avanço da campanha.

Os dados mostram ainda que a taxa de desaprovação de Lula alcançou 54%, o nível mais alto em quase um ano, enquanto a aprovação está em 46%. O levantamento da AtlasIntel ouviu 5.028 pessoas entre os dias 18 e 23 de março, consolidando um cenário de forte polarização e incerteza para o segundo turno de 2026.