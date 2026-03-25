Candidatura de Caiado ganha força no PSD e pode tirar votos de Flávio Bolsonaro

247 - O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, desponta como principal nome do PSD para a disputa presidencial de 2026, após a desistência do governador do Paraná, Ratinho Junior. A movimentação interna da legenda indica o início de uma pré-campanha com desafios significativos, especialmente diante do baixo desempenho inicial nas pesquisas e da necessidade de ampliar seu alcance eleitoral.Segundo informações publicadas pelo jornal O Globo, a definição por Caiado já teria sido consolidada dentro do partido, embora ainda não oficializada publicamente. A escolha foi confirmada por integrantes da cúpula da sigla, como o ex-governador de Santa Catarina Jorge Bornhausen, que afirmou: “A comissão por unanimidade escolheu Caiado”.

Discurso de segurança e força no agronegócio

Aliados do governador goiano avaliam que ele reúne atributos capazes de atrair eleitores, sobretudo pelo discurso centrado na segurança pública. Caiado pretende destacar sua gestão em Goiás, onde afirma ter reduzido a criminalidade, defendendo a possibilidade de replicar esse modelo em âmbito nacional.

Outro ponto forte de sua candidatura está no agronegócio, setor no qual possui histórico de atuação e influência. A estratégia busca consolidar apoio entre produtores rurais, especialmente em um cenário onde há resistência a outros nomes da direita nesse segmento.

Desafio: disputar votos com Flávio Bolsonaro

Apesar dos trunfos, o principal obstáculo para Caiado será conquistar eleitores que hoje se identificam com o bolsonarismo, especialmente os que tendem a apoiar Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O cientista político Marco Antonio Teixeira, da FGV EAESP, avalia que Caiado deve adotar uma linha mais ideológica: “Tende a se apresentar com narrativa até mais radical do que Flávio Bolsonaro, que está tentando se apresentar como moderado”. Isto pode reduzir os votos de Flávio Bolsonaro no eleitorado da extrema-direita.

Cenário local favorece Caiado

No plano regional, Caiado conta com maior estabilidade política. Seu aliado e vice-governador, Daniel Vilela (MDB), lidera as pesquisas para a sucessão em Goiás, o que garante ao governador um ambiente favorável.

Além disso, Caiado apresenta altos índices de aprovação — 88% segundo levantamento da Quaest em agosto do ano passado —, fator que pode impulsionar seu desempenho no estado durante a eleição presidencial.

Próximos passos do PSD

Enquanto o partido avança na definição de sua estratégia, o presidente da sigla, Gilberto Kassab, mantém diálogo com outras lideranças, incluindo Eduardo Leite, que ainda figura como alternativa interna.

A decisão final deve consolidar a entrada do PSD na disputa presidencial com candidatura própria, algo inédito na história recente da legenda, mas que exigirá forte articulação para superar a concorrência dentro do campo da direita e ampliar sua presença nacional.