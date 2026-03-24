Ronaldo Caiado confirma que deixará o governo de Goiás em 31 de março

247 - O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), anunciou nesta terça-feira (24) que deixará o comando do estado no próximo dia 31 de março. A informação foi confirmada por sua assessoria. A saída ocorre em meio às articulações para sua pré-candidatura à Presidência da República, segundo o SBT News. Com a renúncia, o vice-governador Daniel Vilela (MDB) assumirá o governo estadual e deverá disputar a reeleição nas eleições de outubro.

A decisão de Caiado ocorre em um momento de definição dentro do PSD sobre quem representará o partido na corrida presidencial. O governador se reuniu nesta terça-feira (24) com o presidente da legenda, Gilberto Kassab, um dia após o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), anunciar a retirada de sua pré-candidatura.

Com a saída de Ratinho Junior da disputa, o PSD deve escolher entre Caiado e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), para encabeçar a candidatura presidencial. A definição do nome está prevista para ocorrer ainda nesta semana.