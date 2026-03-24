Caiado e Kassab se reúnem em SP após desistência de Ratinho Júnior

247 - O presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, têm encontro previsto para esta terça-feira (24), em São Paulo. A reunião ocorre um dia após o governador do Paraná, Ratinho Júnior, anunciar que permanecerá no cargo até o fim do mandato, decisão que o retira da disputa presidencial. As informações são do SBT News.

O partido deve definir ainda nesta semana quem será seu candidato ao Palácio do Planalto. Além de Caiado, também está na disputa o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A definição ocorre em meio a ajustes internos da legenda, que busca consolidar uma candidatura competitiva para as eleições.

Ratinho Júnior informou, em nota, que após concluir o mandato pretende retornar à iniciativa privada e assumir a presidência do Grupo Massa, empresa fundada por seu pai, Carlos Massa, conhecido como Ratinho. Segundo apuração do SBT News, Caiado passou a ser o principal nome do PSD para concorrer à Presidência da República após a saída do governador paranaense da corrida.