Ratinho Júnior desiste de disputar a presidência em 2026

247 - O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), anunciou nesta segunda-feira (23) que não será candidato à Presidência da República nas eleições de 2026. A decisão, segundo ele, foi tomada após uma reflexão junto à família e já foi comunicada à direção nacional do partido.

Com isso, o governador também deixa de participar das articulações internas do PSD para a definição de um nome na disputa presidencial. Em nota oficial, Ratinho Júnior afirmou que pretende cumprir integralmente o mandato à frente do governo estadual.

“O governador Ratinho Junior decidiu concluir seu mandato no Paraná até dezembro deste ano. Portanto, ele deixa de participar da discussão interna do PSD (Partido Social Democrático), que escolherá um candidato disposto a concorrer às eleições presidenciais deste ano. A decisão foi tomada na noite deste domingo, 22, após profunda reflexão com sua família. O fato foi levado ao conhecimento do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, nesta segunda, 23”, diz o comunicado.

A justificativa apresentada reforça o compromisso assumido com o eleitorado paranaense desde a eleição de 2018. No texto, o governador destaca a intenção de manter esse vínculo político até o fim de sua gestão.

Levantamentos recentes indicavam Ratinho Júnior com cerca de 8% das intenções de voto em cenários nacionais, mas a permanência no cargo inviabiliza qualquer candidatura em 2026 sem renúncia prévia.

Além de permanecer no governo até dezembro, o comunicado também aponta planos para o futuro fora da vida pública. Ao término do mandato, Ratinho Júnior pretende retornar ao setor privado e assumir a presidência do grupo de comunicação fundado por seu pai, o apresentador Carlos Massa, conhecido como Ratinho.