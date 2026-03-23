Deputado Emídio será o coordenador do programa de governo de Haddad

247 - O deputado estadual Emídio de Souza (PT) foi escolhido para coordenar o programa de governo do ex-ministro Fernando Haddad (PT) na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. A definição ocorreu nesta segunda-feira (23), após reunião entre ambos. As informações são da coluna Painel, da Folha de São Paulo.

Emídio assume papel central na campanha

Ao comentar a nova responsabilidade, Emídio ressaltou o compromisso com a construção coletiva do projeto político. “Aceitei com muito orgulho a tarefa de coordenar o programa de governo da nossa campanha ao Governo de São Paulo. Desde já agradeço a confiança do nosso pré-candidato e convido a militância progressista a se integrar no esforço de construir um programa inovador para o nosso estado”, afirmou.

Ex-prefeito de Osasco, na Grande São Paulo, o parlamentar é considerado um dos quadros mais experientes do PT no estado. Sua proximidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também reforça seu protagonismo dentro da legenda.

Estrutura da pré-campanha é definida

A escolha de Emídio integra um movimento mais amplo de organização da campanha de Haddad. Outros cargos estratégicos já foram definidos, com a coordenação geral sob responsabilidade de Kiko Celeguim, presidente estadual do PT. Na área de comunicação, o marqueteiro Otavio Antunes foi escalado para conduzir a estratégia da campanha.

Articulação política e construção de propostas

A definição do coordenador do programa de governo ocorre em meio à intensificação das articulações internas do PT. A expectativa é consolidar um conjunto de propostas que dialogue com a base progressista e apresente alternativas para o estado de São Paulo.