Haddad inicia pré-campanha com críticas a Tarcísio e diz que interior de SP 'precisa acordar'

247 - O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) afirmou, nesta sexta-feira (20), em café da manhã com jornalistas na capital paulista, que enxerga fragilidades na administração do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e avaliou que isso pode influenciar o cenário eleitoral. Ele indicou que pretende ampliar sua presença no interior paulista, onde avalia haver espaço para crescimento político, segundo o Metrópoles. "Interior talvez tenha que acordar para problemas que estão acontecendo por problemas da gestão atual", afirmou.

Durante o encontro, o pré-candidato ao governo de São Paulo citou problemas nas áreas de educação e economia, mencionando a queda de R$ 26 bilhões no caixa do estado. "Tarcísio não tem familiaridade com São Paulo", disse Haddad. Além disso, ele declarou que ainda não iniciou negociações formais para definição de sua chapa.

O ex-ministro vai conversar com aliados como Márcio França (PSB), Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB) e Marina Silva (Rede) antes de definir o nome para vice. "Eu evitei conversar com demais forças políticas até consolidar com o presidente essa pré-candidatura", disse.

Confirmação da pré-candidatura

A pré-candidatura de Haddad ao governo de São Paulo foi anunciada na quinta-feira (19), em evento realizado na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. A atividade contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de ministros.

Na ocasião, Haddad rebateu a ideia de que estaria disputando a eleição em condições desfavoráveis. "Embate é para ganhar", afirmou. Em outro momento, declarou: "É um grande privilégio lutar ao lado de vocês". A decisão ocorre após Haddad deixar o Ministério da Fazenda, também na quinta-feira (19), com a tarefa de fortalecer a campanha de reeleição de Lula em São Paulo. Em 2022, ele disputou o governo estadual e foi derrotado no segundo turno por Tarcísio de Freitas.

A direção do Partido dos Trabalhadores considera Haddad um dos principais nomes da legenda no estado e aposta em sua candidatura para consolidar apoio político no maior colégio eleitoral do país. O presidente Lula elogiou a atuação de Haddad no governo federal e afirmou que ele foi o "melhor ministro" da atual gestão. Também declarou que o ex-ministro é "incomparavelmente melhor" que os demais possíveis candidatos, incluindo o atual governador.