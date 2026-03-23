Caiado deve ser oficializado candidato à presidência pelo PSD ainda nesta semana

247 - O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, deve ser anunciado como candidato do PSD à Presidência da República ainda nesta semana, após a desistência de Ratinho Jr. de disputar o cargo.

A decisão já foi tomada pela direção do partido, que agora se movimenta para oficializar o nome de Caiado na corrida eleitoral. As informações foram divulgadas pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

O partido também já comunicou a decisão ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que figurava como outro pré-candidato da legenda. A oficialização da candidatura deve ocorrer nos próximos dias.

A movimentação ocorre após o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), anunciar nesta segunda-feira (23) que não será candidato à Presidência da República nas eleições de 2026. A decisão, segundo ele, foi tomada após uma reflexão junto à família e já foi comunicada à direção nacional do partido.

Com isso, o governador também deixa de participar das articulações internas do PSD para a definição de um nome na disputa presidencial. Em nota oficial, Ratinho Júnior afirmou que pretende cumprir integralmente o mandato à frente do governo estadual.