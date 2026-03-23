Flávio Bolsonaro ataca centrão e 'terceira via sequelada' em jingle

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL) adotou um tom de ataque contra possíveis adversários ao lançar um jingle de pré-campanha que critica a chamada "terceira via" e reforça a polarização política no país. A música afirma: “Agora o Brasil é Flávio. E Flávio é Bolsonaro. A esquerda entra em desespero e o centrão cai do cavalo”, além de atacar candidaturas alternativas ao dizer: “Em 2026, Flávio Bolsonaro. Não queremos terceira via sequelado. Chega de PT, não chorem jumentada. Em 2026, são os dois lados na parada”. As informações foram publicadas pela coluna Painel, da Folha de São Paulo.

O conteúdo do jingle reforça a estratégia de posicionar Flávio Bolsonaro como principal nome da direita para a disputa presidencial de 2026, em confronto direto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao mesmo tempo em que desqualifica candidaturas intermediárias.

Articulações com nomes do centrão

Nos bastidores, interlocutores do senador têm mantido conversas com o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), considerado um dos nomes da terceira via, sobre a possibilidade de compor como vice em uma eventual chapa presidencial.

Além de Ratinho Jr., outros nomes são citados como alternativas no campo político que não se alinha diretamente a Flávio Bolsonaro, como os governadores Ronaldo Caiado (PSD-GO), Eduardo Leite (PSD-RS) e Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais.

Ofensiva no Nordeste e tentativa de reposicionamento

A passagem de Flávio Bolsonaro pelo Rio Grande do Norte marcou o início de sua pré-campanha na região Nordeste, onde enfrenta maior resistência eleitoral. Durante o evento, o senador utilizou uma camiseta com a frase “Nordeste é solução”, em um gesto interpretado como tentativa de suavizar críticas anteriores feitas por Jair Bolsonaro (PL) à região.

O ato político também contou com a filiação ao PL do ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, que será candidato ao governo estadual. A chapa apresentada inclui o senador Styvenson Valentim (PSDB) e o militar Coronel Hélio (PL) como candidatos ao Senado.