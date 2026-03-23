Após desistência de Ratinho Jr., Kassab diz que PSD escolherá Caiado ou Leite até o fim de março

247 - O presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, afirmou que a legenda deve definir até o fim de março o nome que representará o partido na eleição presidencial. A sigla trabalha para lançar uma candidatura própria e se posicionar como alternativa ao atual cenário político.

Segundo Kassab, o PSD pretende apresentar ao eleitorado uma opção que se distancie do que classifica como "polarização". O dirigente afirmou que o partido busca construir a “melhor via”, em contraposição a “propostas radicais que em nada contribuem para o que o Brasil precisa”.

Dois governadores são os principais nomes em análise dentro da legenda: Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Ronaldo Caiado, de Goiás. De acordo com Kassab, ambos possuem avaliações positivas e acumulam realizações em suas trajetórias políticas, além de já apresentarem projetos que poderão orientar o plano de governo do PSD.

O dirigente também destacou o desempenho do governador do Paraná, Ratinho Junior, elogiando sua gestão. Segundo ele, a administração estadual é considerada uma referência, com avanços na educação, redução dos índices de criminalidade e investimentos em infraestrutura. Ratinho Jr., no entanto, desistiu de disputar o pleito presidencial nesta segunda-feira (23).