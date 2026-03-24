Estratégia de Caiado contraria aliados de Flávio e mira disputa entre a direita

247 - Aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) avaliam que a possível entrada do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), na disputa presidencial de 2026 pode favorecer o campo bolsonarista, sobretudo por seu perfil considerado mais combativo em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A leitura, no entanto, é contestada por análises recentes que apontam uma estratégia distinta por parte do governador, segundo informações publicadas pelo jornal O Globo.

A movimentação de Caiado não estaria centrada prioritariamente no enfrentamento a Lula, como defendem interlocutores de Flávio, mas sim em uma disputa direta com o próprio senador. A estratégia do governador goiano seria ampliar sua presença eleitoral a partir do confronto com o nome ligado ao bolsonarismo, buscando ocupar espaço dentro do campo da direita.

Levantamentos realizados pela consultoria GPP indicam que Caiado, embora posicionado à direita, apresenta maior capacidade de diálogo com o eleitorado de centro em comparação com outros possíveis candidatos do espectro político. Esse fator é considerado central para sua estratégia, que inclui a possibilidade de atrair votos atualmente associados a Flávio Bolsonaro, ampliando sua competitividade no cenário eleitoral.

Os dados também revelam diferenças relevantes na percepção pública entre os dois políticos. Caiado é visto como um nome com atributos de honestidade, experiência administrativa e liderança no agronegócio. Já Flávio Bolsonaro enfrenta avaliações negativas nesses mesmos quesitos, o que, segundo a análise, pode favorecer o governador de Goiás na tentativa de expandir sua base eleitoral.

Apesar das vantagens apontadas, a estratégia de Caiado envolve riscos políticos. Para se consolidar como uma alternativa competitiva, o governador teria que adotar uma postura de enfrentamento direto a Flávio Bolsonaro, o que pode gerar tensões dentro do próprio campo da direita. Isso ocorre porque Caiado mantém histórico de alinhamento com o bolsonarismo, e um eventual embate pode ser interpretado como uma contradição por parte do eleitorado.

Nesse contexto, o cenário para 2026 se desenha mais complexo do que a avaliação inicial de aliados de Flávio sugere, com disputas internas no campo conservador ganhando peso e potencial para redefinir alianças e estratégias eleitorais nos próximos meses.