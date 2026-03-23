Mercadante atuará como conselheiro econômico na campanha de Lula

247 - A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição em 2026 definiu que Aloizio Mercadante não terá função formal na estrutura eleitoral. O atual presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deverá atuar apenas de forma pontual, como conselheiro em temas ligados à economia. Segundo o site R7, a avaliação no entorno do presidente é que Mercadante contribui mais para o projeto político ao permanecer à frente do banco, ampliando a visibilidade das ações e dos resultados da instituição.

BNDES como vitrine da política econômica

Dentro dessa estratégia, o BNDES passa a ser tratado como uma vitrine da política econômica da atual gestão federal. A atuação de Mercadante no comando do banco é vista como um instrumento para destacar programas, investimentos e iniciativas que possam reforçar a percepção pública sobre os resultados do governo.

A exposição institucional do banco tende a ser utilizada como elemento central na construção da narrativa econômica que será apresentada durante a disputa eleitoral de 2026. Ao concentrar sua atuação na agenda institucional, o governo pretende preservar o perfil técnico da gestão do BNDES, ao mesmo tempo em que amplia sua relevância política.