BNDES libera R$ 482 milhões para impulsionar exportações da Marcopolo

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de até R$ 482 milhões para a Marcopolo S.A., com o objetivo de ampliar a produção de ônibus e carrocerias destinados ao mercado externo. A operação, realizada por meio da linha BNDES Exim Pré-Embarque, busca fortalecer a competitividade da indústria nacional e expandir a presença da empresa brasileira no comércio internacional.

O apoio financeiro permitirá à companhia, sediada em Caxias do Sul (RS), ampliar sua participação no mercado global, consolidando sua atuação em mais de 140 países, com destaque para Chile, Argentina e Peru. A Marcopolo é reconhecida como a principal fabricante de veículos para transporte de passageiros na América Latina e emprega mais de 11,5 mil trabalhadores em suas unidades no Brasil.

Financiamento alinhado à política industrial

O investimento está inserido na estratégia da Nova Indústria Brasil (NIB), política industrial do governo federal que busca aumentar a produtividade, estimular a inovação e fortalecer a capacidade exportadora do país. O programa também tem como objetivo promover a sustentabilidade e modernizar a estrutura produtiva nacional.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou a relevância da medida para a economia brasileira. Segundo ele, “Fortalecer as exportações brasileiras faz parte da estratégia do governo do presidente Lula para garantir competividade à indústria brasileira lá fora, modernizando a nossa economia, promovendo a entrada de dólares no país e gerando emprego e renda no Brasil”.

Histórico de apoio à Marcopolo

A parceria entre o BNDES e a Marcopolo na área de comércio exterior já ultrapassa três décadas. Nesse período, a empresa contratou cerca de 250 operações de financiamento, que somam aproximadamente R$ 5 bilhões.

Somente nos últimos dois anos, foram aprovadas sete operações voltadas à produção para exportação, totalizando cerca de R$ 940 milhões. Além disso, o banco também apoiou exportações por meio da linha BNDES Exim Pós-embarque, com financiamentos de aproximadamente R$ 114 milhões destinados a diversos clientes e países.

Estrutura e presença global da empresa

A Marcopolo é uma das maiores fabricantes de carrocerias de ônibus do mundo e líder no Brasil. A companhia possui 11 unidades fabris, sendo três no território nacional e oito no exterior. Sua atuação inclui a produção de ônibus completos, carrocerias e componentes para o setor de transporte de passageiros.

Com o novo financiamento, a expectativa é de que a empresa amplie sua capacidade produtiva e fortaleça ainda mais sua inserção no mercado internacional, contribuindo para o avanço da indústria brasileira no cenário global.