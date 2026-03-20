BNDES amplia crédito no Nordeste e supera R$ 53 bilhões desde 2023

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 53,63 bilhões em crédito para a Região Nordeste desde 2023, registrando um crescimento de 12,7% em relação ao período entre 2019 e 2022. Apenas em 2025, as aprovações somaram R$ 19,39 bilhões, avanço de 15,8% frente ao ano anterior, indicando a retomada dos investimentos e o fortalecimento da economia regional.

De acordo com os dados do BNDES, os recursos vêm sendo direcionados para setores estratégicos da economia nordestina, com destaque para infraestrutura, que recebeu R$ 24,69 bilhões, seguida pela agropecuária (R$ 10,83 bilhões), comércio e serviços (R$ 9,12 bilhões) e indústria (R$ 8,99 bilhões). O movimento contribui para ampliar a capacidade produtiva, melhorar a oferta de serviços e fortalecer cadeias econômicas na região.

O apoio às micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) tem papel relevante nesse cenário. Desde 2023, o segmento recebeu R$ 18 bilhões em crédito, representando um crescimento de 76,7% em comparação ao período anterior. A ampliação do financiamento tem impulsionado a geração de renda, negócios e empregos no Nordeste.

Além disso, o avanço do crédito também se reflete em áreas consideradas estratégicas para o futuro econômico da região. Os financiamentos destinados à inovação cresceram mais de cinco vezes, passando de R$ 280,9 milhões para R$ 1,71 bilhão. Já os investimentos em biocombustíveis aumentaram de R$ 214,8 milhões para R$ 1,37 bilhão, reforçando o papel do Nordeste na transição energética.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou o impacto das operações no desenvolvimento regional. “Esse resultado deixa evidente o compromisso do governo do presidente Lula em promover o desenvolvimento de Norte a Sul do país. Por meio do crédito, o BNDES está fortalecendo a infraestrutura, apoiando a inovação, ampliando a oferta de energia e impulsionando micro, pequenas e médias empresas, com impacto direto na geração de emprego e renda. O Nordeste tem papel estratégico nesse processo”, afirmou.

O crescimento das aprovações vem acompanhado pela ampliação dos desembolsos, indicando maior execução dos projetos financiados. Em 2025, os desembolsos no Nordeste atingiram R$ 15,77 bilhões, alta de 18,7% em relação a 2024. No acumulado entre 2019-2022 e 2023-2025, o volume passou de R$ 37,74 bilhões para R$ 40,39 bilhões.

O desempenho acompanha um cenário de resultados expressivos do próprio banco. Em 2025, o BNDES registrou lucro recorrente de R$ 15,2 bilhões, o maior de sua história, com crescimento de 15,4% frente ao ano anterior. No mesmo período, as aprovações de crédito alcançaram R$ 237,9 bilhões, enquanto os desembolsos somaram R$ 169,7 bilhões, consolidando a instituição como principal agente de financiamento ao desenvolvimento no país.

No triênio 2023-2025, houve crescimento significativo nas operações do banco, com alta de 221% nas consultas, 164% nas aprovações e 126% nos desembolsos em comparação ao período anterior. O avanço foi impulsionado especialmente pela expansão do crédito para micro, pequenas e médias empresas, que registraram forte aumento nas operações e garantias oferecidas.