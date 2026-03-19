"BNDES voltou a ser o grande banco de desenvolvimento do Brasil", elogia Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (19) que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) voltou a cumprir um papel central no crescimento econômico do país. A declaração foi feita durante a 17ª Caravana Federativa, realizada em São Paulo, onde o chefe do Executivo também abordou mudanças na equipe econômica e o financiamento de grandes obras públicas.

No discurso, Lula ressaltou a importância do banco estatal na retomada de investimentos e criticou a atuação da instituição no governo anterior. As declarações foram feitas durante sua participação no evento federativo, no qual reuniu autoridades e gestores públicos.

Ao comentar a equipe econômica, o presidente anunciou mudanças no comando do Ministério da Fazenda. "Dario [Durigan] será o substituto do Haddad no Ministério da Fazenda. Olhem bem para a cara dele porque é dele que vocês vão cobrar muitas coisas", declarou.

Lula destaca papel do BNDES no desenvolvimento

Em outro momento, Lula fez elogios ao atual presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e destacou a retomada do protagonismo da instituição. "Quero cumprimentar Aloizio Mercadante, presidente do BNDES. É importante lembrar o papel importante que o BNDES voltou a ter no desenvolvimento deste país", afirmou.

O presidente também criticou a falta de investimentos no governo Jair Bolsonaro (PL). "Vocês estão lembrados que no governo passado eles passaram quatro anos sem que o BNDES fizesse muito investimento ou quase nenhum, dizendo que eles queriam descobrir uma 'caixa-preta' no BNDES. Fizeram campanha falando da 'caixa-preta', vomitaram 'caixa-preta', repetiram 'caixa-preta'", disse.

Na sequência, Lula defendeu a atual gestão do banco. "Pois bem, a caixa-preta que tinha era uma caixa-preta cheia de incompetência no passado, que o companheiro Mercadante, ao assumir, limpou, e o BNDES voltou a ser o grande banco de desenvolvimento deste país", declarou.

Financiamento de obras em São Paulo

O presidente também destacou o papel do BNDES no financiamento de projetos de infraestrutura no estado de São Paulo. Segundo ele, parte das obras anunciadas pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) conta com recursos federais por meio do banco.

"É importante lembrar que parte das grandes obras que o governo do estado de São Paulo anuncia como se fosse dele, tanto o trem quanto o túnel e metrô, é dinheiro financiado pelo BNDES, em nome do governo federal", afirmou Lula.