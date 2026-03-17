BNDES está fomentando o crédito em R$ 1 bilhão por dia, diz Mercadante

247 - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, declarou que a instituição financeira está fomentando o crédito da economia brasileira em R$ 1 bilhão por dia. A afirmação foi feita nesta terça-feira (17), durante a divulgação do balanço anual do banco, em coletiva de imprensa no Rio de Janeiro (RJ).

“Queria primeiro chamar a atenção que o BNDES está induzindo, está fomentando o crédito em R$ 1 bilhão de reais por dia, que é uma contribuição fantástica, porque isso permite investimento em inovação, modernização, descarbonização da economia e, inclusive, o aumento da produtividade e o aumento da oferta de produtos, mais competitividade, ajuda também a reduzir a inflação estrutural”, afirmou Mercadante.

Segundo o balanço apresentado, o BNDES alcançou a marca de recorde na injeção de crédito na economia, totalizando R$ 366 bilhões. Em 2025, a instituição registrou lucro recorrente de R$ 15,2 bilhões, o maior da história do banco e o segundo melhor resultado do Sistema Financeiro Nacional. O índice de inadimplência foi de 0,06%, um dos menores do mercado.

Crédito para micro, pequenas e médias empresas

Mercadante destacou que, para micro, pequenas e médias empresas, as aprovações de crédito em 2025 totalizaram R$ 224 bilhões, representando aumento de 43% em relação a 2024 e de 215% em relação a 2022. Desse total, R$ 95,8 bilhões correspondem a crédito e R$ 128,2 bilhões a operações garantidas por fundos garantidores.

"Esse crescimento consistente e acelerado está sendo feito de forma muito consistente. A nossa carteira de crédito, como foi dito, cresceu para 663 bilhões de reais. E os ativos do banco estão chegando a R$ 1 trilhão. Uma expansão muito sólida. E é isso que cria o alicerce do Banco do Futuro: carteira e ativos sólidos. Além disso, o banco faz todo esse salto de qualidade tendo o segundo melhor resultado de todo o sistema financeiro", disse.

Por fim, Mercadante afirmou que o resultado do BNDES é fruto de trabalho contínuo de uma equipe técnica qualificada, que sustenta um ciclo de crescimento com foco em desenvolvimento econômico e responsabilidade fiscal. "Cada um desses servidores públicos aqui gera mais ou menos R$ 9 milhões de resultado ao ano. E isso ajuda de forma decisiva o esforço fiscal do governo", concluiu.